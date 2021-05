arisa-e-andrea-di-carlo-si-sono-lasciati,-lui-“cerca-di-essere-felice-senza-di-me-…”

Spread the love











La storia tra Arisa e Andrea Di Carlo sembra essere piuttosto tormentata da parecchi mesi. I due sembrava andassero d’accordo fino a qualche settimana fa, quando improvvisamente è arrivata la notizia della separazione. Tra l’altro Arisa ed il suo manager, nonché fidanzato pare fossero addirittura pronti a convolare a nozze. Poi subito dopo una ospitata di Arisa a Domenica in, qualcosa si è rotto ed i due hanno annunciato la fine della loro storia.

Arisa e Andrea Di Carlo, la loro storia tormentata

In realtà, a confessare la fine della relazione è stato proprio lui Andrea Di Carlo. I fan sono rimasti piuttosto sconvolti da questa notizia, anche perché non c’era alcun segnale che facesse intendere che tra di loro le cose non andassero per il verso giusto. Da qualche giorno poi si era parlato di una pace avvenuta tra Arisa e il suo ex fidanzato. Ma questa sembra essere durata molto poco visto, che nelle scorse ore è arrivata la notizia secondo cui i due si sono nuovamente lasciati. Insomma, il loro rapporto sembra essere piuttosto tormentato e soprattutto fatto di alti e bassi. Non si sa quindi ad oggi se i due siano effettivamente ancora insieme o no e se l’eventuale rottura questa volta sia definitiva o meno.

Il post del manager su Instagram

Sembrerebbe che a parlare in queste ore sia stato proprio lui Andrea di Carlo il quale ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. Il manager sembra aver pubblicato una immagine su Instagram e nella didascalia si leggerebbe “La solitudine dei numeri primi”. Le parole utilizzate dal manager sembrerebbero essere piuttosto significative ed i numeri primi farebbero proprio pensare alla solitudine. Poi il manager ha ancora aggiunto: “Per me è impossibile stare con un numero primo. Ma in fondo per una star è facile sentirsi un numero primo ed io non posso biasimare nessuno né giudicare. […] Spero di trovare prima o poi un vero numero primo che abbia la forza e l’audacia di mettere la relazione al primo posto”.

Rottura definitiva tra la cantante e l’ex fidanzato?

Insomma sembrerebbe che seppur metaforicamente, il manager abbia parlato della sua ex fidanzata. Ma per quale motivo i due non sono più andati d’accordo improvvisamente? Si dice che lei non volesse più sposarsi. Poi nel suo post, Andrea Di Carlo ha voluto confessare esplicitamente la fine della relazione con Arisa. “Ho letto di me, ho letto di noi. Lei è un numero primo io no. Cerca di essere felice Arisa, provaci ora ma senza di me”. Questo ancora quanto aggiunto dal manager.

Mi piace: Mi piace Caricamento...