anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-24-maggio-2021:-puntata-156

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 maggio 2021

Si torna alla normalità dopo la variazione di programmazione per le puntate 154 e 155 della stagione 5. Con la puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 maggio 2021 si apre una settimana nuova al grande magazzino. Non è una settimana qualunque, ma l’ultima per la stagione Daily 3. Il Paradiso delle Signore il 24 maggio 2021 va in onda su Rai 1 e su RaiPlay in diretta alle 15.55 salvo cambiamenti di palinsesto. Puoi recuperare l’episodio in streaming su RaiPlay anche on demand a posteriori.

Ecco le anticipazioni complete e dettagliate de Il Paradiso delle Signore del 24 maggio 2021!

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 149: Stefania Colombo interpretata da Grace Ambrose. Credits: Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 156 trama

continua a leggere dopo la pubblicità

Vittorio e Marta: due persone che si sono incontrate per caso, un giorno, passeggiando per la Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Da quando la ragazza ha incitato il pubblicitario a baciarla e anche in fretta, pur essendo due sconosciuti, ne è passato di tempo. Soprattutto, ci sono stati molti e ancora più appassionati baci. Marta e Vittorio sono diventati il simbolo dell’amore coniugale più puro agli occhi di diversi collaboratori del Paradiso. Sembrava che i coniugi Conti potessero raccontare per sempre una storia di perfetta collaborazione e sintonia professionale e personale. La perfezione, però, non esiste, nemmeno nel magico grande magazzino degli anni Sessanta. Il direttore ripensa all’addio sancito con Marta. Fa male e, nel frattempo, lei non ha ancora deciso se iniziare davvero un nuovo capitolo della sua vita accettando l’offerta della Sterling.

Anche Rocco potrebbe essere a una svolta decisiva della sua esistenza, non solo nella vita privata. Un futuro da ciclista si prospetta per lui. Il giovane Amato ne è entusiasta.

Maria, intanto, non riesce a trovare il coraggio per confidare a Rocco di aver ricevuto un ultimatum dal padre. Puglisi, infatti, darebbe il suo consenso alle nozze a una condizione. I novelli sposi dovrebbero tornare in Sicilia dopo il lieto evento.

Cosimo continua a essere dell’idea che Gabriella dovrebbe almeno prendere in considerazione seriamente l’occasione di trasferirsi a Parigi. Lì potrebbe lavorare con il suo mentore: Defois. La Rossi, però, non se la sente di abbandonare il Paradiso. È ben consapevole di quanto il marito sia propenso ad andare a vivere in Francia, ma per lei sembra un passo troppo grande.

continua a leggere dopo la pubblicità

Il carcere è per Marcello un capitolo chiuso. Da uomo libero è pieno di buoni propositi. Non solo, prova un amore senza limiti per Ludovica che, tra l’altro, si è data molto da fare per farlo uscire di galera.

Il padre di Stefania potrebbe trasferirsi a Milano. Gloria lo viene a sapere e questa notizia le provoca non poco turbamento. Se così fosse le creerebbe problemi.

Nel frattempo Marta parla con Vittorio e gli comunica la sua decisione.