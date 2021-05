and-just-like-that,-ecco-il-revival-di-sex-and-the-city

And Just Like That, HBO Max conferma il revival

And Just Like That: adesso è ufficiale Sex And The City 7 diventa realtà.

La conferma ufficiale è giunta nella serata di domenica 10 gennaio con un breve teaser dagli account ufficiali di HBO Max e delle attrici protagoniste: “Tutto è possibile” scrive Cynthia Nixon, aggiungendo: “Questa è New York”.

A più di dieci anni dall’uscita nelle sale del secondo (e problematico) film, e ad oltre sedici anni dalla messa in onda del finale di serie, Sex And The City torna sullo schermo.

Il committente non è più HBO, la rete via cavo che ha trasmesso la serie per sei stagioni dal 1998 al 2004, bensì il neonato servizio streaming HBO Max, attualmente disponibile soltanto negli Stati Uniti. Lo showrunner è ancora una volta Michael Patrick King, anche regista dei due film del franchise.

Anticipazioni su And Just Like That: ecco la trama

Le grandi novità sul revival di Sex and the City sono due a partire dal titolo.

La quasi stagione 7 è intitolata “And Just Like That” (tradotto: “E proprio così…”), quasi a costituire un capitolo a parte della storia di Carrie, Miranda e Charlotte. Le tre protagoniste, stando alle anticipazioni sulla trama divulgate da HBO Max, passeranno dalle complessità della vita e delle amicizie dei trent’anni all’ancor più complessa realtà della vita e delle amicizie dei cinquant’anni.

Sono stati ordinati dieci episodi della serie limitata, le cui riprese prendono il via in primavera a New York.

And Just Like That cast: attori e personaggi

La seconda grande novità riguarda il cast della serie. La cosiddetta stagione 7 di Sex And The City avrà come protagoniste le attrici originali Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte).

Della partita non saranno invece Kim Cattrall, indimenticabile volto di Samantha Jones, e Chris Noth, volto di Mr. Big. Tornerà invece per alcuni episodi John Corbett nei panni di Aidan, già comparso anche nel secondo film di Sex & The City.

Si unisce al cast anche Sara Ramirez, conosciuta per il ruolo di Callie Torres in Grey’s Anatomy. Sara interpreta Che Diaz, persona queer non binaria che ospita un podcast in cui Carrie Bradshaw è regolarmente presente. Che è una persona che ha un grande cuore e grande senso dell’umorismo.

Che fine fa Samantha in Sex and the City?

Da sinistra: Miranda, Samantha, Charlotte e Carrie interpretate da Cynthia Nixon, Kim Cattrall, Kristin Davis e Sarah Jessica Parker. Credits: HBO/Sky.

L’attrice inglese ha più volte ribadito il suo disinteresse a tornare al franchise di Sex And The City. Nel 2017, Cattrall chiarì che la sua decisione di non interpretare Samantha in un terzo film della saga, mai prodotto proprio per questa ragione, non era adducibile a questioni economiche o esigenze da diva.

Quella di lasciarsi alle spalle Sex And The City era per Kim Cattrall “Una decisione importante nella mia vita, volta a chiudere un capitolo e ad iniziarne un altro”. L’attrice ha recentemente preso parte alla serie Filthy Rich, cancellata dalla rete Fox dopo una stagione.

Sempre nel 2018, a seguito della scomparsa del fratello, Cattrall rispose alle condoglianze di Sarah Jessica Parker pubblicando un messaggio attraverso i suoi social network: “Il tuo continuo cercare di contattarmi è un doloroso ricordo di quanto fosti crudele ieri e oggi. Fammi essere molto chiara al riguardo, qualora non lo avessi già fatto, tu non sei la mia famiglia e non sei mia amica”.

Successivamente, Sarah Jessica Parker dichiarò di non immaginare come riportare in auge il franchise di Sex And The City, del quale era produttrice, senza il coinvolgimento di Kim Cattrall. Lo scorso settembre Cynthia Nixon sembrò incuriosità dall’idea di vedere Sharon Stone, sua collega in Ratched, subentrare al ruolo di Samantha in un ipotetico proseguo della serie.

In tempi recenti, tuttavia, Sarah Jessica Parker sembrò possibilista al ritorno di Sex And The City, dichiarando che sarebbe stato interessante seguire le vite delle protagoniste ai giorni d’oggi, tra l’avvento dei social media, il cambiamento delle politiche sessuali, i progressi tecnologici e il clima sociale influenzato da movimenti come #MeToo e Time’s Up. “Credo che Carrie vorrebbe molto condividere le proprie idee al riguardo” dichiarò Sarah Jessica Parker.

Il progetto allo studio di HBO Max potrebbe esordire in concomitanza con la serie televisiva tratta dal romanzo dell’autrice di Sex And The City Candance Bushnell intitolato “Is There Still Sex In The City?”, in cantiere presso Paramount Television.