una-vita,-anticipazioni-oggi-21-maggio:-camino-conosce-ildefonso

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 21 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Maite ha rinunciato a partire da Acacias, ma ha fatto promettere a Camino che d’ora in poi saranno solo amiche. Intanto la Pasamar incontra un suo nuovo pretendente, Ildefonso.

Maite è determinata a lasciare la città. La storia d’amore “proibita” tra lei e Camino è troppo pericolosa e rischia di rovinare il futuro della giovane Pasamar, che invece sprizza entusiasmo da tutti i pori.

Camino si presenta a casa di Maite con una valigia, decisa a partire con lei.

Vedendo Camino pronta a lasciarsi la famiglia alle spalle pur di seguirla a Parigi, Maite acconsente a restare ad Acacias, a condizione però che tra loro ci sia solo amicizia, per il bene di entrambe.

Camino insiste che facciano l’amore un’ultima volta.

Intanto Felicia, aiutata da Rosina, cerca corteggiatori per la figlia. Camino conosce il suo nuovo pretendente, Ildefonso, e i due giovani sembrano andare d’accordo.

Liberto non è convinto dei quadri di Maite, perché teme che siano troppo scandalosi per essere venduti in Spagna. Servante è sempre convinto a cambiare cognome e a trovarne uno più signorile.

Bellita migliora progressivamente, ma si stupisce di non vedere la sua amica Margarita.

José, temendo una ricaduta della moglie, chiede a tutti di non spiegarle ancora nulla.

La notizia della morte di Ursula sconvolge il quartiere e il commissario Mendez inizia a indagare ad Acacias.

Dopo aver ucciso Ursula, Santiago – che in realtà, abbiamo scoperto, è il gemello Israel – si infuria con Genoveva perché gli ha rifilato un assegno anziché una somma in contanti.

A causa della lite Becerra e la Salmeron non fanno in tempo a sbarazzarsi del cadavere, che verrà in seguito rinvenuto e identificato.

Quando Mendez informa del ritrovamento Felipe e Genoveva, la Salmeron si finge sconvolta.

Santiago-Israel, poi, torna alla carica con Genoveva chiedendole denaro in contanti per poter partire e le dice di sapere di essere il padre del bambino che la donna aspetta.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 22 maggio “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 14.20 alle 15.30 dopo “Verissimo”.