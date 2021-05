In Un posto al sole cosa scopre Roberto su Pietro?

Cosa scopre Roberto di Un posto al sole su Pietro? Lo scopriamo nelle prossime puntate della longeva soap opera italiana in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 20:45.

Dalle anticipazioni della soap vediamo che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si prepara a fare una sconcertante scoperta su Pietro Abbate (Simon Grechi). Ma di che si tratta?

Sappiamo che dopo gli ultimi avvenimenti Ferri ha smesso di fidarsi di quest’uomo misterioso. Roberto è infatti sicuro che il socio-rivale stia tramando qualcosa contro di lui. Vediamo però che Roberto non solo non si lascia intimorire, ma inizia persino ad indagare sempre più a fondo su Abbate. Riuscirà Ferri a scoprire il motivo per cui l’uomo cova tanto rancore nei suoi confronti?

Una Scena Di Un Posto Al Sole Con Simon Grechi Interprete Di Pietro Abbate Credits: Rai

In Un posto al sole Roberto scopre la verità?

Le anticipazioni di Un posto al sole su Rai 3 ci svelano che Roberto si rende finalmente conto che Pietro non si fermerà così facilmente, almeno fino a quando non lo avrà annientato.

Nel dettaglio, nell’episodio del 20 maggio scopriamo che Abbate è talmente carico di odio e vendetta che contatta un vecchio nemico di Roberto. Quest’ultimo si ritrova quindi costretto a scendere compromessi per non perdere ogni cosa, come i suoi Cantieri. Allo stesso tempo, però, Ferri continua a non fidarsi del tutto di lui e forse non ha tutti i torti.

Un posto al sole Roberto è in pericolo?

Nelle prossime puntate della soap, nonostante Ferri sia ancora intento a incassare il colpo appena subito, Pietro Abbate è già pronto a sferrare un nuovo attacco contro di lui tramite Alberto (Maurizio Aiello). Per Ferri è forse in arrivo un’inevitabile dura sconfitta definitiva?