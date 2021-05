raimondo-todaro-dopo-amici-dice-che-milly-carlucci-gli-ha-detto-…

Spread the love











Raimondo Todaro è uno dei protagonisti indiscussi del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle. Alcune settimane fa, sembra che il maestro di ballo abbia fatto un’irruzione in un programma antagonista, ovvero Amici Di Maria De Filippi. Ebbene sì, è stato proprio durante una puntata del daytime che Raimondo Todaro è apparso ad Amici come giudice esterno, durante una gara di sfida. In quell’occasione a sfidarsi sono stati Alessandro, Martina e Giulia. Ma come ha reagito Milly Carlucci?

Raimondo Todaro interviene ad Amici di Maria De Filippi

Il ballerino ovvero Raimondo Todaro, è intervenuto per esprimere la sua preferenza che è stata nei confronti della Miliddi e di Giulia Stabile quest’ultima, poi quella che si è aggiudicata la vittoria di questa edizione di Amici. Sembra che però Raimondo in quell’occasione abbia voluto elogiare in particolar modo Martina, dicendo che se fosse un insegnante punterebbe tutto proprio su di lei perché a suo modo di vedere ha tanto talento e quello che nessuno può insegnare, ovvero l’istinto e la sensualità.

La preferenza del coreografo, rimasto ammaliato da Martina Miliddi

“Io penso che da insegnante sceglierei Martina tutta la vita. Hai un sacco di talento e hai tutto quello che nessuno ti può insegnare. Sei un animale da palcoscenico, l’istinto è quello giusto. Sei un ammasso di istinto in mezzo a un caos di tecnica. Nel senso che si vede che sei acerba, che molte cose non le hai studiate e non le sai. Ma sono cose che si possono imparare. Devi lavorare tanto sui piedi, non li usi bene per questo perdi l’equilibrio”. Sono state queste le parole dichiarate da Raimondo Todaro nel corso del suo intervento. In molti si sono chiesti come abbia reagito Milly Carlucci di fronte a questo intervento di Raimondo Todaro della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Come sappiamo, da diversi anni ormai tra le due conduttrici sembra esserci un velo di antagonismo, semplicemente per il fatto di andare in onda spesso il sabato sera con due programmi differenti ed in due reti diverse. Ad ogni modo non c’è mai stato nessuna guerra nessun battibecco tra Maria e Milly e forse tutta questa situazione è stata creata dai giornalisti nel corso degli anni.

Ma come ha reagito Milly Carlucci?

Alla luce di tutto questo, molto probabilmente Milly Carlucci non ha commentato quanto accaduto ovvero l’ospitata di Raimondo Todaro, perché non ha trovato nulla di male in ciò. “Maria, quando mi ha chiamato, mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Milly è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto”. Sono state queste le parole riferite dal ballerino e coreografo nel corso di un’intervista rilasciata dopo qualche giorno da al settimanale Nuovo, spiegando effettivamente come è nata la sua ospitata nel programma di Maria De Filippi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...