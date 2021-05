Precipita in una scarpata a bordo della sua auto: una donna ha perso la vita in località Succinto di Traversella

Questa mattina i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti in località Succinto, comune di Traversella (To), dove una donna ha perso la vita dopo essere precipitata in una scarpata a bordo della sua autovettura.

Sul posto è stata inviata l’eliambulanza 118 la cui equipe sanitaria ha potuto soltanto constatare il decesso dell’automobilista, sbalzata fuori dall’abitacolo una cinquantina di metri a valle della strada carrozzabile.

In seguito una squadra a terra del Soccorso Alpino ha collaborato con i Vigili del Fuoco per la rimozione della salma e il trasferimento a bordo dell’elicottero Drago. I Carabinieri stanno effettuando i rilievi per la ricostruzione delle dinamiche dell’incidente.