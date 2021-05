patrizia-pellegrino-presenta-la-figlia-arianna-portatrice-di-handicap-e-chiede-ad-alfonso-signorini-di-…

Spread the love











Patrizia Pellegrino è una nota showgirl italiana, la quale per la prima volta in assoluto in questi giorni ha presentato la figlia 22enne di nome Arianna. Quest’ultima sarebbe nata dalla relazione che l’attrice ha avuto con Pietro Antisori Vittori. A quanto pare, questa storia sembra essersi già conclusa e oggi a distanza di tanti anni, sulle pagine del settimanale Nuovo, la figlia della showgirl ha voluto mostrarsi per la prima volta.

Patrizia Pellegrino presenta la figlia Arianna

Arianna sembra non aver mai voluto comparire al fianco della madre, ma poi ad un certo punto avrebbe cambiato idea. Nei giorni scorsi, la giovane si è recata a Napoli per un servizio fotografico insieme alla madre Patrizia Pellegrino. Non tutti forse sanno che Arianna purtroppo è portatrice di handicap. Ad ogni modo, Patrizia sembra aver voluto attraverso questo servizio fotografico, dimostrare a tutte le famiglie che vivono la stessa situazione, che avere un figlio con un handicap è qualcosa di positivo e che non deve essere vissuto come un dramma. Nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo TV, la showgirl sembra aver parlato del rapporto che c’è tra madre e figlia, definito speciale e qualcosa di unico.

La figlia è portatrice di handicap, il rapporto speciale con la madre

A dire dalla madre, Arianna è una ragazza davvero molto intelligente e soprattutto molto sveglia, che purtroppo però quotidianamente deve fare i conti con delle difficoltà motorie. Se da una parte Patrizia ha voluto dire a tutti quanti che avere in famiglia un figlio portatore di handicap non è un dramma, dall’altra però non ha voluto negare il fatto che comunque ci siano degli ostacoli e delle difficoltà oggettive. “Gli ostacoli ovviamente ci sono, ma l’amore è in grado di vincere su tutto. Arianna è speciale e non vorrei mai che fosse diversa da quella che è”. Questo nello specifico quanto dichiarato dalla nota showgirl che ha colto l’occasione anche per lanciare un appello ad Alfonso Signorini.

Patrizia lancia un appello ad Alfonso Signorini

Sembra che Patrizia abbia chiesto pubblicamente al direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello vip, di far entrare lei e la figlia Arianna nella prossima edizione del reality. La donna avrebbe aggiunto, a tal riguardo, che sicuramente per lei e soprattutto per la figlia sarebbe questa un’esperienza unica. “Sarebbe un’esperienza unica per tutte e due. Mia figlia ha una personalità fortissima e di certo non le mancherebbero gli argomenti. Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai”. Queste le parole della Pellegrino. Ma cosa risponderà Alfonso Signorini?

