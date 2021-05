paolo-bonolis:-la-figlia-e-tommaso-zorzi-veri-amici

Spread the love

In queste ore la figlia di Paolo Bonolis è stata la protagonista di un nuovo scatto insieme ad uno dei personaggi più amati del momento: Tommaso Zorzi. I due, infatti, sono molto legati e appena può il vincitore del GF Vip corre a salutare la ragazza!

Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha guadagnato davvero un enorme successo e oggi l’influencer sembra aver realizzato il suo sogno: lavorare in tv.

Tommaso, infatti, è coinvolto in vari programma come l’Isola dei Famosi, dove fa l’opinionista, ma ha anche una striscia su Mediaset, chiamata “Il Punto Z”, in cui conduce un talk tutto suo.

Zorzi, poi, di recente è stato ospitato in vari programmi, da “Verissimo” ad “Avanti un altro”, dove si è fatto conoscere ed apprezzare da una fascia di pubblico decisamente più ampia.

Proprio nello show di Bonolis, l’influencer ha stretto un bel rapporto con Paolo e, a quanto pare, anche con la sua famiglia. In queste ore, infatti, è spuntato sui social della moglie del conduttore un tenero scatto che ritrae Tommy insieme alla figlia della coppia, Silvia!

Tommaso Zorzi: tenero con la figlia di Bonolis

Paolo Bonolis non è molto attivo sui social, che non ama particolarmente; sua moglie Sonia, invece, pubblica spesso storie e post sul suo profilo e, di recente, ha condiviso con i suoi followers uno scatto che vede protagonisti sua figlia Silvia e Tommaso Zorzi.

Già in passato la donna aveva raccontato di essersi affezionata molto all’influencer e che sua figlia Silvia, affetta da un lieve ritardo dello sviluppo, aveva fatto lo stesso.

In occasione della prima puntata dell’Isola Dei Famosi Zorzi aveva addirittura salutato la 18enne in diretta, a sottolineare il suo legame con lei.

“Loro due… lei entusiasta, lui devastato”.

ha scritto ironica la Bruganelli, che non potrebbe essere più contenta di questa amicizia speciale!