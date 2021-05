Monitoraggio Iss: l’indice Rt cala ancora, da 0.86 a 0.78 in una settimana

In Italia l’incide Rt scende ancora, passando dalla 0.86 della scorsa settimana allo 0.78 comunicato dall’ultimo monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità insieme al ministero della Salute sulla pandemia. L’indice di contagio misura quante persone possono essere contagiate da una sola persona in media. Negli ultimi mesi è stato il parametro di riferimento per definire i colori delle Regioni, ma dopo l’ultimo decreto il governo Draghi ha deciso di dare più valore a nuovi parametri, come l’Rt ospedaliero.