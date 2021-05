milano:-i-migliori-spaghetti-alle-vongole-in-7-ristoranti-di-pesce

Uno dei sogni ricorrenti degli italiani, soprattutto quando si avvicina l’estate, è mangiare in riva al mare un piatto di spaghetti alle vongole. Ma se non si è ancora in vacanza, perché non provare a ritrovare un po’ di quella leggerezza anche prenotando un ristorante a Milano?

Ecco una selezione di alcuni dei migliori ristoranti di pesce di Milano che servono i tanto desiderati spaghetti alle vongole!

Bisogna ricordare però come tutti i ristoranti di pesce che si rispettino hanno i menu che cambiano spesso in base alla disponibilità del pesce fresco, quindi chiedete se gli spaghetti con le vongole sono disponibili al momento della prenotazione.

A’ Riccione

ristorante di pesce in zona San Babila

Oltre allo storico locale in zona Zara, uno dei ristoranti di pesce più famosi di Milano ha aperto anche su una delle terrazze più belle di Milano, la Terrazza12 sul rooftop del Brian&Barry Building in Piazza San Babila. Qui la cucina di mare dello Chef Fossati e i suoi spaghetti alle vongole e bottarga di muggine saprà conquistarvi, incorniciati dalla bellissima vista sullo skyline milanese. Non sarà vista mare ma ci si può accontentare!

Al Faro



ristorante di pesce in zona Corso Genova

In questo classico ristorante di pesce la tradizione della Sardegna incontra la creatività della Puglia. Ottimi i crudi di mare e sempre in carta i tanto desiderati spaghetti alle vongole!

Baja Sardinia



ristorante di pesce in zona Piazzale Lodi

Tutta l’ospitalità e i sapori della Sardegna in questo storico ristorante di cucina sarda a Milano.



Qui troverete la variante sarda degli spaghetti alle vongole: la fregula sarda con vongole veraci!

Langosteria Bistrot



ristorante di pesce in zona Porta Genova





Il menù cambia settimanalmente, ma se riuscite a intercettare i loro spaghetti affumicati con vongole e datterini arrostiti avrete fatto bingo! La Langosteria Bistrot è uno ristorante di pesce squisitamente elegante e con un servizio impeccabile, venire qui è sempre un’esperienza gourmet indimenticabile. Se volete poi riprovare la stessa emozione, ma in riva al mare, segnatevi anche l’indirizzo di Langosteria Paraggi, tra Portofino e Santa Margherita Ligure, su una bellissima spiaggia.

Trattoria del marinaio



ristorante di pesce in zona Isola



Non sarà in un’isola in mezzo al mare, ma nel quartiere Isola a Milano, c’è un angolo di Puglia da scoprire. La Trattoria del marinaio, e in particolare le loro linguine alle vongole e bottarga, sono un viaggio diretto verso il mare pugliese. Oltre al locale in via Pepe ne è stato aperto da poco un altro ristorante di pesce in zona Repubblica a Milano.

Trattoria del Pescatore



ristorante di pesce in Porta Romana

Da 40 anni un riferimento per gli amanti della cucina di mare a Milano. I suoi spaghetti alle vongole con bottarga sono sempre una garanzia!

Vivo

ristorante di pesce in zona Moscova o Citylife





Dopo il successo del ristorante di pesce Vivo a CityLife, è stato inaugurato a maggio 2021 un nuovo locale in zona Moscova. La famiglia Manno, proprietaria di diversi pescherecci nell’Argentario, si è inventata qualche anno fa la formula dal “mare alla padella” aprendo ristoranti a Firenze, Milano, Parma e Capalbio. Non essendoci intermediari il pesce ha un prezzo calmierato e una garanzia di tracciabilità e freschezza!

