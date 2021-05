medio-oriente,-scatta-la-tregua-reciproca-e-simultanea

Tregua. Un accordo è stato infine trovato: il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il cessate il fuoco. Ed è arrivato l’ok di Hamas: scatta alle 2 (ora locale, 1 in Italia). La tregua, reciproca, simultanea e senza condizioni, è stata negoziata dall’Egitto, che invierà delegazioni a Tel Aviv e nei Territori palestinesi per vigilare sul rispetto del cessate il fuoco.

Dall’inizio dei combattimenti, il 10 maggio, sono morti a Gaza 232 palestinesi, tra cui 65 minorenni, e circa 1.900 sono stati i feriti. Israele ritiene di aver ucciso nei bombardamenti almeno 160 combattenti nemici. Le vittime israeliane sono invece in tutto 12, con centinaia di feriti, in seguito ai lanci di razzi di Hamas e della Jihad Islamica.

Dopo le due di notte l’esercito israeliano non ha segnalato nuovi allarmi antiaerei nei suoi insediamenti nè sono stati segnalati attacchi israeliani a Gaza. I palestinesi della Striscia di Gaza occupata, della Cisgiordania e di Gerusalemme Est hanno celebrato nelle strade il cessate il fuoco che consideravano una vittoria contro Israele. Israele a sua volta ha parlato di successo poichè la campagna militare “Guardian of the Walls” ha ottenuto “grandi risultati” senza precedenti contro obiettivi delle milizie di Gaza.

Hamas rivendica la vittoria

Hamas rivendica la vittoria nel confronto armato di questi giorni con Israele. A dirlo è stato un alto funzionario del movimento di fronte a migliaia di persone riunite per manifestazioni di gioia a Gaza City, dopo l’entrata in vigore di un cessate il fuoco con lo Stato ebraico. “Questaè l’euforia della vittoria”, ha detto Khalil al-Hayya, numero due dell’ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza, durante un discorso ai manifestanti esultanti, promettendo inoltre di “ricostruire” le case distrutte dagli attacchi israeliani.

Israele, Guterres plaude alla tregua, ma chiede di risolvere il problema alla radice

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accolto con favore il cessate il fuoco dichiarato tra Israele e Gaza ed entrato in vigore alle 2, ora locale (l’1 in Italia), ma allo stesso tempo ha chiesto ai leader delle parti contrapposte di avviare un “dialogo serio” sul radice del conflitto.



“Accolgo con favore il cessate il fuoco tra Gaza e Israele dopo 11 giorni di ostilita’ mortali”, ha detto Guterres in conferenza stampa, chiedendo a entrambe le parti di rispettare l’accordo e esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime degli scontri dei giorni scorsi. Tuttavia, Guterres ha sottolineato che “i leader israeliani e palestinesi hanno la responsabilita’, oltre a ripristinare la calma, di avviare dialoghi seri per affrontare la radice del conflitto”. “Gaza e’ parte integrante dei futuri Stati palestinesi, e nessuno sforzo dovrebbe essere risparmiato per trovare una vera riconciliazione nazionale che porra’ fine alla divisione”, ha aggiunto il segretario generale, osservando che le Nazioni Unite rimangono “profondamente impegnate” a lavorare sia con gli israeliani che con i palestinesi. Ed ha aggiunto che i negoziati pacifici devono essere ripresi “per porre fine all’occupazione e consentire la soluzione dei due Stati”. Guterres ha inoltre insistito sulla necessità per la comunità internazionale di lavorare per sviluppare un “pacchetto robusto” di aiuti per una rapida ricostruzione che “sostiene il popolo palestinese e rafforza le sue istituzioni”. Guterres ha anche accolto con favore il ruolo di quei Paesi, Egitto e Qatar, che hanno fatto da mediatori tra le parti, lavorando “a stretto contatto” con le Nazioni Unite per aiutare a ripristinare la calma a Gaza e Israele. l segretario generale dell’Onu si e’ poi “congratulato con Egitto e Qatar per gli sforzi compiuti, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite, per contribuire a riportare la calma a Gaza e Israele”.



“Mi appello alla comunità internazionale affinché lavori con le Nazioni Unite per lo sviluppo di un solido pacchetto di supporto per una ricostruzione e una ripresa rapide e sostenibili, che sostengano il popolo palestinese e rafforzino le loro istituzioni”, ha aggiunto, sottolineando che “i leader israeliani e palestinesi hanno la responsabilità, oltre al ripristino della calma, di avviare un dialogo serio per affrontare le cause profonde del conflitto”. Quindi, ha affermato che “Gaza è parte integrante del futuro stato palestinese e non deve essere risparmiato nessuno sforzo per realizzare una vera riconciliazione nazionale che metta fine alla divisione”. Per quanto riguarda i prossimi passi da intraprendere, Guterres ha detto che “sarà molto importante stabilizzare il cessate il fuoco, avere un solido programma di aiuti umanitari e di ripresa per Gaza, e riavviare il processo di pace per avere una soluzione a due Stati”.

Crisi in Medio Oriente, Molinari: “Ha due origini, la contesa sulle case di Sheilk Al Jarrah e i razzi di Hamas contro Israele”

Biden: “Tregua vera opportunità per fare progressi “

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto con favore l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, promettendo il suo impegno a lavorare con l’Onu per il sostegno umanitario nel conflitto israelo-palestinese. Il capo dello Stato, parlando alla Casa Bianca, ha evidenziato che nel conflitto che ha coinvolto il Medio Oriente negli ultimi dieci giorni hanno perso la vita centinaia di civili, compresi numerosi bambini. Biden ha detto inoltre di aver promesso al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, di rifornire il sistema missilistico difensivo Iron Dome, utilizzato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) per neutralizzare il lancio di razzi da parte del partito-milizia che controlla la Striscia di Gaza.



Il presidente Usa ha ringraziato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, sentito telefonicamente prima del suo intervento, “per il ruolo svolto nel raggiungimento del cessate il fuoco tra Israele e Hamas”, ha detto Biden.



Secondo l’inquilino della Casa Bianca, la tregua tra lo Stato ebraico e Hamas rappresenta “una vera opportunita’” per fare progressi dopo la recente escalatio. E il presidente Usa , parlando alla Casa Bianca dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ha promesso il suo impegno a lavorare con l’Onu per il sostegno umanitario nel conflitto israelo-palestinese

Usa a Onu: “Unico focus per ottenere la fine del conflitto al più presto”

Gli Usa hanno approcciato la crisi” tra israeliani e palestinesi “con un solo focus, arrivare alla fine del conflitto il più presto possibile. Il cessate il fuoco, se tiene, porta più vicino a questo obiettivo”. Lo ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thomas-Greenfield commentando la tregua tra Israele e Gaza. E sottolineando che “questo risultato è stato ottenuto strategicamente, multilateralmente e diplomaticamente”.

Londra invita le parti a “durevole” cessate il fuoco

Un invito a un “durevole” cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e’ stato rivolto dal governo britannico alle parti in causa. L’appello arriva da Dominic Raab, primo Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth.



“Tutte le parti devono lavorare per rendere il cessate il fuoco sostenibile e porre fine all’inaccettabile ciclo di violenza e perdita di vite umane”, ha twittato Raab, aggiungendo che Londra sostiene “gli sforzi per raggiungere la pace”.

Scintille tra ambasciatori Israele-Palestina a Porta a Porta

Un intenso botta e risposta tra l’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar e quella della Palestina Abeer Odeh, con reciproco scambio di accuse sulla responsabilità delle vittime nel conflitto israelo-palestinese, è andato in onda stasera a Porta a Porta in un’intervista di Bruno Vespa, registrata prima dell’annuncio del cessate il fuoco.



“Lei chi rappresenta? E’ una rappresentante dell’Autorità nazionale palestinese? Hamas non riconosce l’Anp, anzi Hamas ha ucciso molti poliziotti dell’Anp e ha espulso tutte le autorità palestinesi da Gaza. E adesso lei vuole rappresentare qualcuno che non la riconosce?”, ha esordito il diplomatico israeliano in studio. “Non siamo qui per parlare di Hamas, ma dell’aggressione di Israele contro la Palestina, dell’occupazione israeliana, della violazione delle leggi internazionali”, ha replicato l’ambasciatrice in collegamento da Ramallah, affermando che “tutto è cominciato” con il tentativo di sfrattare famiglie di palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme est.



“Lei mente. Una disputa sulle case giustifica l’uccisione di ebrei? Siete animali o esseri umani?”, ha incalzato Eydar. “Non mi piace che qualcuno mi dica che mento, è una mancanza di rispetto. Io non sto mentendo”, ha risposto Odeh. “L’ha fatto”, l’ha interrotta Eydar. “Lei deve mantenere l’educazione, è un diplomatico”, ha rincarato la palestinese.



Il battibecco è andato avanti tra accuse reciproche (“A Gaza è un massacro”, “Non volete uno Stato, ma punire Israele”) fino alla brusca interruzione del confronto: “Non voglio più ascoltare”, ha detto l’ambasciatrice Odeh; “Si studi un po’ la storia”, ha concluso l’israeliano.