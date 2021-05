isola-dei-famosi,-elettra-lamborghini-criticata-duramente:-il-motivo

Elettra Lamborghini, opinionista dell’Isola dei Famosi è stata aspramente criticata da un’ex naufrago.

(@Instagram)

L’Isola dei Famosi continua a registrare ascolti record. Il programma condotto da Ilary Blasi ha catturato l’intero pubblico italiano che non riesce più a fare a meno della moglie di Francesco Totti e degli opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, apprezzata dal pubblico per il suo senso dell’umorismo e schiettezza, è stata però criticata da un ex concorrente.

Durante un’intervista a Turchesando, l’ex naufrago Beppe Braida ha criticato aspramente la bellissima ereditiera che a parer suo sembra essere presente solo con il corpo mentre la testa l’ha lasciata altrove.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Nicolò Zaniolo con l’ex tronista di Uomini e Donne? Spunta l’indizio – FOTO

(@Instagram)

In un’intervista radio rilasciata a Turchesando, Beppe Braida ha aspramente criticato la figura di Elettra Lamborghini all’interno del programma dell’Isola dei Famosi: “Lei la definisco un alieno. Perché sembra che sia seduta lì, il corpo c’è, ma il resto l’avrà lasciato da qualche parte. Mi dà l’idea di una che non gliene può fregare di meno di niente proprio. Non credo che lo faccia solo per il cachet, però… Un alieno perché l’hanno lasciata con l’astronave. Come se fosse sulle nuvole e poi ritorna”.

Braida però non è stato l’unico a parlare in questi termini di Elettra Lamborghini. Qualche settimana fa, infatti, anchebil visconte Guglielmotti aveva espresso i suoi dubbi sulla presenza della cantante nel programma: “Elettra Lamborghini? Devo dire che la trovo inutile e noiosa. Non ho sentito un’opinione intelligente da lei. In pratica ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire Tommaso Zorzi. Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono. Hanno dovuto tenere lui. Come mai non sono in studio? Sono l’unico naufrago che non è stato invitato in trasmissione”.