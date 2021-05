Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella decide di andare a Parigi con Cosimo?

Cosimo ripensa alle parole di Gabriella sul Paradiso nella puntata 153 della stagione 5. Per la stilista non è solo un lavoro. È anche una famiglia. Vittorio Conti è stata la prima persona che ha creduto in lei e non è poco. Piano piano Gabriella è cresciuta nel grande magazzino, a livello professionale. Senza le persone che fanno del Paradiso una grande famiglia, però, non sarebbe probabilmente arrivata dove è ora. Gabriella si rende conto che sul fronte ansia è molto migliorata. Senza il supporto dei collaboratori del grande magazzino, forse, questo processo sarebbe stato più lungo e faticoso. Ora Gabriella si trova davanti a un bivio: restare a Milano con la “famiglia” del Paradiso oppure trasferirsi a Parigi con la sua famiglia acquisita, vale a dire suo marito Cosimo e la suocera Delfina? Bergamini vorrebbe portarla con sé. Il Paradiso delle Signore 5 decide di andare a Parigi con Cosimo? Il Paradiso delle Signore 5 Cosimo convince Gabriella a trasferirsi a Parigi?

La sua decisione sta per arrivare a una svolta.

Il Paradiso delle Signore 5 Cosimo convince Gabriella a trasferirsi a Parigi?

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 154: Gabriella Rossi interpretata da Ilaria Rossi. Credits: Rai

continua a leggere dopo la pubblicità

Parigi potrebbe offrirle una vita da favola secondo Cosimo. Delfina irrompe in salotto a casa Bergamini e interrompe i pensieri del figlio. Cosimo la mette al corrente del fatto che lui (e Gabriella, anche se ancora indecisa) hanno intenzione di fare un passo. A Milano non c’è nessuno che possa metterlo alla prova. Stanno pensando di trasferirsi a Parigi. Secondo Delfina è la soluzione migliore anche per Gabriella. Ci ha già lavorato e è il tempio della moda. Al marito, Gabriella non sembra molto convinta. “L’importante è che restiate uniti e che siate felici” dice Delfina. Poi Bergamini le chiede se avrebbe voglia di andare con loro. Delfina ne è entusiasta.

A proposito di Parigi avranno delle visite a breve: Defois venerdì sarà a Milano. Delfina se lo ricorda molto bene anche se a volte è svagata. Si indispettisce quando il figlio insinua che potrebbe non ricordarlo. Cosimo le chiede scusa… Ma Delfina poi si perde nelle sue elocubrazioni: “Tuo padre detesta i parigini. Sarà un bell’impegno fagli digerire il trasferimento”. Arturo non c’è più. Delfina fa confusione tra presente e passato e non è la prima volta.

Torniamo alla scelta di Gabriella.

Il Paradiso delle Signore 5 Cosimo convince Gabriella a trasferirsi a Parigi grazie a Defois? Non ne abbiamo ancora la certezza. Sappiamo quando la stilista prenderà la decisione definitiva.