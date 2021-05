Harrow avrà una quarta stagione?

Harrow 4 si farà?

Ci sarà Harrow 4? La quarta stagione della serie australiana con protagonista Ioan Gruffudd non è ancora stata ufficialmente commissionata dalla rete ABC. Non si tratta necessariamente di un cattivo presagio per la serie.

La terza stagione ha esordito in patria lo scorso 7 febbraio, mentre da noi è approdata il 26 marzo su Fox Crime. L’ultimo dei dieci episodi che la compongono va in onda domenica 11 aprile in Australia.

Prima di formalizzare una decisione in merito al futuro di Harrow, l’emittente ABC prenderà in considerazione gli ascolti della terza stagione, che si sono attestati attorno ai numeri di quella precedente oscillando attorno ai 450 mila telespettatori a episodio.

Non è soltanto il successo di pubblico a suggellare il futuro della serie, specialmente in un mondo che deve ancora fare i conti con l’emergenza sanitaria Covid-19.

Ospiti al podcast australiano The Slop Shack, lo scorso ottobre i creatori della serie Stephen M. Irwin e Leigh McGrath si sono sbilanciati in merito al possibile futuro che attende Harrow.

Stephen M. Irwin ha risposto alla domanda di una fan che chiedeva informazioni in merito alla quarta stagione della serie, ad oggi non ufficialmente confermata dall’emittente australiana ABC.

“È una domanda che ci facciamo spesso anche noi” ha detto Irwin riferendosi all’eventualità che la terza stagione sia l’ultima, per Harrow. “Noi amiamo scrivere il personaggio di Daniel Harrow, e saremmo molto felici se la quarta stagione si concretizzasse nel modo in cui la stiamo pensando”, ha aggiunto l’autore.

Prima che Harrow 4 diventi realtà, tuttavia, bisognerà aspettare. “Bisogna che diverse componenti si incastrino, e ovviamente che il mondo diventi un luogo più sicuro” ha concluso Stephen M. Irwin riferendosi alla pandemia globale.

Restiamo in attesa di una decisione ufficiale da parte di ABC in merito al futuro della quarta stagione di Harrow, che, di questo passo, difficilmente tornerà sugli schermi prima del 2023.