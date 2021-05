giacomo-milano-per-la-fondazione-falcone.

Spread the love

Giacomo Milano, il noto Gruppo di ristoranti milanesi, aderisce alla campagna della Fondazione Falcone per mantenere viva la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i giudici uccisi nel 1992 in due attentati mafiosi che hanno segnato la storia del nostro paese.

Il 23 maggio, giorno dell’anniversario della morte di Falcone, la Fondazione ha chiesto a tutti i cittadini di appendere un lenzuolo bianco ai propri balconi, in un gesto simbolico per ricordare le vittime della mafia. Contemporaneamente, dei lenzuoli con i volti di Falcone e Borsellino saranno esposti nelle piazze simbolo d’Italia, per lanciare un segnale di solidarietà e unità nazionale.

Giacomo Milano aderisce a questa iniziativa mettendo a disposizione la terrazza del ristorante Giacomo Arengario, che affaccia direttamente su Piazza Duomo e Palazzo Reale. Un lenzuolo di 1,50m x 2,40m sarà esposto da oggi fino a domenica 23, portando così il messaggio della Fondazione Falcone nel cuore di Milano.