franco-battiato,-luca-bizzarri-rivela-un-aneddoto-su-belen-e-il-web-rimane-a-bocca-aperta

Franco Battiato è stato un grande cantautore, prima di ogni cosa ma anche un noto compositore, musicista, regista e anche pittore. Purtroppo Franco ci ha lasciati soltanto pochi giorni fa, lasciando un vuoto davvero incredibile e incolmabile nel mondo della musica oltre che nei nostri cuori. In tutti questi anni Franco ci ha deliziati con la sua musica e con la sua voce. Franco però ha lasciato in eredità a tutti noi la sua arte. La notizia della sua morte ha generato davvero parecchio dolore soprattutto tra i suoi più fedeli fan e molti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Sono stati tantissimi ad aver tempestato i vari social network di messaggi di cordoglio nei confronti di Franco e della sua famiglia.

Franco Battiato, il dolore per la sua prematura scomparsa

Come abbiamo già avuto modo di vedere, la morte del noto cantautore ha sconvolto tutti quanti, nonostante comunque da tempo si sapesse che il cantautore fosse parecchio malato. In realtà non si sa di cosa fosse malato Franco Battiato, ma una cosa è certa che purtroppo la malattia lo ha condotto alla morte prematuramente. Tantissimi gli amici e i colleghi che hanno voluto dare l’ultimo saluto sui social network al grande musicista.

Il saluto di Loredana Bertè

Una tra tutti Loredana Bertè, l’artista che ha voluto dire addio al suo grande amico, utilizzando un aneddoto che pare lo stesso Battiato gli avete raccontato in diverse occasioni. “Andavamo spesso a cena io, lui e Manlio Sgalambro, un trio molto assortito, di grande ironia“, ha dichiarato la Bertè.

I messaggi di cordoglio di molti esponenti del mondo dello spettacolo e della musica

La stessa cosa hanno voluto fare tanti altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, ma soprattutto della musica. Anche Luca Bizzarri come Loredana Bertè, ha voluto ricordare il cantautore raccontando un episodio che risale al 2011 quando lui insieme a Paolo, Gianni Morandi, Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez erano alla guida proprio del Festival di Sanremo. Pare che in quell’edizione, Battiato si trovasse all’Ariston e dietro le quinte ci fossero proprio Paolo, Belen e Luca Bizzarri. “Arriva Battiato, noi emozionantissimi nel vederlo, a me e Paolo non ci ca** di pezza e a Belen le chiede l’autografo per un qualche suo nipote. Battiato a Belen. Già lo stimavo molto, da quel momento ho capito il senso della parola Maestro”. Queste le parole ancora di Bizzarri che ha così voluto raccontare un aneddoto legato a Battiato.

