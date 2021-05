emma-racconta-il-suo-dolore:-“sempre-nel-mio-cuore”

Emma racconta il suo dolore prima di partire finalmente con il suo tour estivo. Quella perdita è una ferita aperta per tutti

(Instagram)

Un lutto che ha commosso tutta l”Italia e chi ha conosciuto personalmente, per piacere e per mestiere, Franco Battiato cosa significa la sua morte. Come Emma che domani, 22 maggio, ancora una volta sarà ospite a ‘Verissimo’ e tra i mille argomenti affrontati ci sarà un suo ricordo personale.

“Un duro colpo per la musica e per l’arte, io ho conosciuto l’uomo oltre che l’artista e non dimenticherò mai la vacanza che ho fatto a casa sua in Sicilia. Mi ha dimostrato tanta stima e lo porterò sempre nel cuore. Per me è sempre stata una persona quasi sovrannaturale, aveva un’energia troppo forte per poterla racchiudere in poche parole”.

Nell’intervista però ci sarà modo anche di affrontare un tema delicato come l’approvazione del Ddl Zan contro l’omotransfobia. La cantante salentina ha ricordato come questa sia una battaglia che porta avanti da moltissimi anni e che quando contenuto nel disegno di legge dovrebbe essere naturale, una normalità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mahmood, la confessione spiazza tutti: “Un momento terribile”

Emma racconta la sua emozione in vista del tour estivo che sta per ripartire

Un anno fa Emma doveva celebrare il suo primo decennale di attività come cantante con un grande concerto all’Arena di Verona. Tutto cancellato per Covid, ma per i suoi fan ci sono ottime notizie. Quello spettacolo sarà recuperato il 6 e 7 giugno prossimo, con gli spettatori distribuiti su due serate in modo da poter far entrare tutti in base alle nuove disposizioni del governo.

(Instagram)

“Sono ansiosa, ma contentissima – ha detto a ‘Verisssimo’ perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli lavorare di nuovo”.

Il ‘Fortuna tour‘ però scatterà già il 3 giugno all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e proseguirà poi il 12 giugno al teatro Antico di Taormina. Anche in questo caso gli spettatori potrebbero essere distribuiti su due serate. Il 19 giugno poi appuntamento alla Cavea Auditorium Parco della Musica, a Roma, e il 23 giugno (eventualmente anche 24 e 25 giugno) al Carroponte appena fuori Milano. Invece le date di recupero per i concerti a Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Bari si svolgeranno nel mese di luglio 2021.