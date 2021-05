Home » News » Elodie si sfoga nella vasca da bagno

Elodie vittima di un tentativo di truffa on line? La cantante è riuscita in tempo a sventarla, ma non è restata in silenzio: l’ex allieva di Amici di Maria de Filippi si è sfogata sui social e lo ha fatto in modo davvero originale, mentre si faceva un bagno nella vasca.

Elodie stava per cadere nella trappola di una truffa on line. Meno male che la cantante è riuscita a sventarla in tempo. Ma il tentativo è stato oggetto di uno sfogo molto duro su Instagram: la vincitrice del talent show di Maria De Filippi ha girato un video raccontando la sua disavventura.

Elodie, tentata truffa on line: lo sfogo

L’episodio è stato confermato dalla schermata del suo telefono, pubblicando la foto sulle storie. “Nuovo accesso al tuo account nei pressi di Milano. Autorizza o blocca”: questo il testo di alcuni dei messaggi ricevuti da parte di un mittente anonimo, seguiti da un invito a cliccare su un link. Ma Elodie è stata pronta a fermarsi in tempo ed ha avvertito fan e utenti:

“Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere il ca**o in molteplici modi…. Questo vi fa proprio onore”

La cantante si è sfogata durante un rilassante bagno nella vasca. E il commento di certo sarà arrivato ben preciso ai truffatori.

Elodie litiga con gli hater: “Siete frustrati. Fate solo tristezza”

Elodie non ha mai avuto peli sulla lingua: dice quello che pensa. Ed infatti qualche tempo fa l’artista si è ritrovata a rispondere a commenti al veleno di alcuni hater, che hanno criticato una clip che la ritraeva ancora ragazzina e con il sogno di riuscire a sfondare nel mondo dello spettacolo. Elodie infatti aveva duramente commentato: