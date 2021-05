Covid, Draghi al Global health summit: “L’Italia è per la sospensione temporanea dei brevetti”

“Dopo un anno e mezzo, stiamo iniziando a vedere la fine di questa tragedia. Per la prima volta, la normalità si avvicina”. Lancia un messaggio di speranza, Mario Draghi al Global Health Summit, organizzato dalla presidenza italiana del G20 e dalla Commissione europea. Un momento di riflessione collettiva da parte dei leader del mondo sulle lezioni apprese dalla pandemia di Covid-19 e sui passi necessari per scongiurare il rischio di nuove crisi sanitarie mondiali o quanto meno per aumentare il livello di preparazione e di contrasto.

La proposta di sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini

“L’Italia è aperta a una sospensione dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19” afferma Draghi nel suo intervento. Secondo il premier è una misura da adottare “in modo mirato, limitato nel tempo e che non metta a repentaglio l’incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche”. Tuttavia aggiunge presidente del Consiglio, in questo modo non si aiutano “i Paesi a basso reddito” a “produrre i propri vaccini”. Per questo motivo, continua Draghi, questi Paesi devono essere “sostenuti finanziariamente e con competenze specializzate”.

A guidare i lavori del summit, il presidente del Consiglio e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “La pandemia da Covid-19 ha devastato le nostre società. Più di 3,4 milioni di persone sono morte a causa del virus secondo i dati ufficiali, ma il bilancio delle vittime è sicuramente molto più alto. L’anno scorso, l’equivalente di 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno sono andati persi a livello globale, pari a circa quattro volte quelli persi durante la crisi finanziaria. Almeno 1,5 miliardi di studenti non avevano frequentato la scuola nel marzo dello scorso anno. Circa 700 milioni di studenti, ancora oggi, non ricevono un’istruzione in presenza – continua Draghi – La crisi globale non è finita. Dobbiamo agire in fretta, altrimenti questi costi umani, economici e sociali rischiano di salire ancora in modo significativo. In Europa abbiamo risposto in modo energico e coordinato. I nostri medici e infermieri hanno assistito migliaia di pazienti, spesso in ospedali sovraffollati. La mia gratitudine va a loro per il loro servizio così altruista, che è costato la vita a molti di loro. I nostri governi e le nostre banche centrali hanno avviato diversi cicli di stimoli fiscali e monetari, che hanno contribuito a salvare posti di lavoro e prevenire fallimenti indesiderati. I nostri scienziati hanno sviluppato una serie di vaccini efficaci, con una velocità senza precedenti. Li stiamo somministrando velocemente, iniziando dagli anziani e dai più fragili, e garantendoli gratuitamente a tutti”, insiste il premier.

Von der Leyen e l’aiuto all’Africa

Il vertice, che riunisce attorno allo stesso tavolo (virtuale) i rappresentanti globali al più alto livello politico, mira a riaffermare la necessità di una “stretta e costante collaborazione internazionale per superare l’attuale pandemia e discutere su come evitare che nuove crisi sanitarie possano avere un impatto drammatico in termini di vittime e conseguenze economiche e sociali come quelle che ha avuto il Covid-19”. In altri termini, “i sacrifici fatti in questi mesi non devono rimanere vani”. E come spiega Draghi: “L’Italia ha promosso una strategia in quattro punti per aiutare i paesi più fragili del mondo. Allocare diritti speciali di prelievo, per sostenere la bilancia dei pagamenti dei paesi bisognosi. Rifornire rapidamente l’Associazione Internazionale per lo Sviluppo. Incoraggiare le banche multilaterali di sviluppo a potenziare le loro attività di finanziamento netto. E sospendere temporaneamente i pagamenti relativi al rimborso del debito per proteggere i paesi bisognosi. L’Italia è stata uno dei paesi colpiti per primi e più duramente dalla pandemia. Abbiamo imparato le nostre lezioni e vogliamo metterle a frutto. Nella veste di presidenza del G20, vogliamo guidare la spinta globale a progettare migliori risposte globali alle crisi sanitarie attuali e future”.

Non solo. Al Summit di Roma vengono promossi progetti per aumentare la capacità produttiva dei vaccini e, soprattutto, fornire il prima possibile maggiori dosi ai Paesi a medio basso reddito. La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato un’iniziativa Ue a sostegno della capacità produttiva in Africa: “Stiamo lavorando strettamente con i nostri partner industriali per fornire vaccini ai Paesi a basso e medio reddito. Si sono appena impegnati a fornire 1,3 miliardi di dosi a questi Paesi nel 2021”.

La Dichiarazione di Roma

Al vertice, poi, viene adottato un documento finale, la “Dichiarazione di Roma”, considerata a Bruxelles una “tangibile guida per i leader del mondo su come evitare che la comparsa di virus si trasformi in una pandemia” ed è ritenuta, politicamente, una “celebrazione del multilateralismo sanitario”. Si compone di cinque pagine e sedici principi destinati a cambiare l’approccio dei grandi del mondo nella lotta alla pandemia. Principi che, si legge nel documento, servono ad “un orientamento volontario nell’azione presente e futura per la saluta globale”. Obiettivi redatti “per migliorare la preparazione nella risposta e nella prevenzione, per una risposta coordinata e resiliente”.

Al Summit partecipano anche la Cina, oltre a Singapore, Spagna e Paesi Bassi in qualità di ospiti; il Portogallo (in qualità di presidente del Consiglio Ue), Norvegia (in qualità di co-presidente di ACT-Accelerator) e Svizzera. Partecipano inoltre i leader delle organizzazioni internazionali e regionali com Onu, Oms, Banca mondiale, Fmi, Ocse, Unione africana, Asean, Omc e Fao.

Tra gli elementi principali della dichiarazione, vi è “l’accelerazione della fine della pandemia in corso, anche attraverso l’equa fornitura dei vaccini a livello globale”. Per il lungo termine vengono individuate cinque aree su cui intervenire per non farsi trovare impreparati la prossima volta: solidarietà, equità, cooperazione multilaterale, buona governance e mettere le persone al centro della preparazione alla risposta alle pandemie, basandosi su scienza, dialogo e finanza sostenibile.

I sottoscrittori della dichiarazione di Roma si impegnano a “sfruttare le sinergie e mettere a frutto le competenze delle organizzazioni e delle piattaforme pertinenti per facilitare la condivisione dei dati, lo sviluppo di capacità, gli accordi di licenza e il trasferimento volontario di tecnologia e ‘know-how’ a condizioni concordate”. “È in assoluta la prima volta che ci riuniamo tutti sulla Salute e dobbiamo assicurarci insieme che questa sia l’ultima pandemia globale. Questo dev’essere l’obiettivo della Dichiarazione di Roma”, ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.