Chiara Ferragni: look “inguardabile” ma è già “sold out”

Chiara Ferragni in giro per Milano con un look pazzesco? La fashion blogger tutta firmatissima ha osato davvero tanto, abbattendo ciò che era considerato, fino a ieri, trash. Infatti, la moglie di Fedez si è presentata con una ciabattina di plastica (tra l’altro introvabile), indossata con un calzino bianco. E se subito tale combinazione è diventata una moda, alcuni fan hanno criticato aspramente la provocazione.

Calzini bianchi e ciabattine di plastica sono trash? Una combinazione che fa orrore? Forse un tempo, ora il look è di gran moda. Naturalmente, solo se a proporlo è Chiara Ferragni, la super influencer. E il suo look diventa copiatissimo., ma anche criticatissimo.

Chiara Ferragni, fa tendenza sempre e ovunque

Chiara Ferragni non è solo un’imprenditrice di grande successo, ma è anche un’icona di stile. Qualunque cosa indossi fa tendenza. Quindi, come non ricordare il mollettone per capelli o i gioielli di plastica che, indossati dalla moglie di Fedez, diventano di grande moda? Per molti rappresentano dei veri e propri “scivoloni” da parte della blogger, per altri solo look da copiare per sbalordire, per altri ancora sono solo delle provocazioni. Ed ora arriva il connubio calzini di spugna e ciabattine di plastica…

Chiara Ferragni, calzini bianchi e ciabattine di plastica

La Ferragni ha postato le foto di una passeggiata per le vie di Milano. Il suo look è sportivo e naturalmente costoso, con alcuni elementi e accessori, a detta di molti, discutibili: tuta, borsa griffata e, ai piedi, un paio di calzini bianchi indossati su ciabatte di plastica. Uno scatto promozionale per Barrow che ha registrato poco meno di 400mila like. L’imprenditrice indossa una tuta del prestigioso marchio composta da un top nero e da un paio di pantaloni che mostra il maxi logo. Al braccio si nota una Birkin di Hermés nera, un accessorio di super lusso, che costa oltre 10mila euro.

Chiara Ferragni, le ciabattine “introvabili”

Le ciabattine sono un must e non un accessorio qualsiasi. Come spiega Fanpage, si tratta delle famose Yeezy Slides disegnate da Kanye West per Adidas. I bene informati spiegano che vengono sfoggiate da celebrità come Kendall Jenner e Billie Eilish, e sono praticamente introvabili. Quanto costano? E qui è difficile quantificare. Il prezzo originale di vendita sarebbe intorno ai 60 euro, ma sulle piattaforme di e-commerce questo modello oscilla tra i 500 e i 1200 euro, a seconda del colore e della taglia.

Chiara Ferragni, calzini e ciabatte: c’è chi non approva

C’è chi ha subito copiato il look della blogger, come al solito “sposando” la sua scelta. Ma c’è anche chi non ha affatto gradito e l’ha criticata. E anche se, come dicono i bene informati, le Yeezy si portano proprio con il calzino di spugna, l’abbinamento ciabattine e calzini ha fatto balzare sulla sedia chi considera tale combinazione un vero e proprio orrore. Male le ciabattine, ma da non indossare assolutamente con i calzini: il web è esploso: