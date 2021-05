blinken-rassicura:-“no,-gli-stati-uniti-non-acquisteranno-la-groenlandia”

Spread the love

Il segretario di Stato americano Antony Blinken giovedì ha confermato che gli Stati Uniti non vogliono acquistare la Groenlandia, dopo che l’ex presidente Donald Trump aveva proposto di acquistare l’isola, innescando una crisi diplomatica.

Seduto accanto al ministro degli Esteri danese Jeppe Kofod, al premier della Groenlandia, Mute Egede, e al ministro degli Esteri Pele Broberg durante una conferenza stampa, Blinken ha confermato a un giornalista che fosse “giusto” che gli Stati Uniti non cercassero di acquistare il Paese.

Blinken era in visita in Groenlandia dopo aver partecipato a una riunione del Consiglio artico in Islanda, a suo dire un segnale del desiderio di Washington di rafforzare i legami con “i nostri partner artici, Groenlandia e Danimarca”.

Trump e uno dei suoi consiglieri economici avevano confermato nel 2019 che Trump aveva discusso della possibilità di acquistare la Groenlandia, l’isola più grande al mondo e un territorio danese autonomo.

La premier danese Mette Frederiksen aveva risposto che la Groenlandia non era in vendita e aveva definito la proposta “assurda”.

Broberg ha detto mercoledì che c’erano state speculazioni sulla Groenlandia a causa della sua importanza strategica, ma ha aggiunto che la visita di Blinken “non è stata considerata un affare immobiliare”.

“Un affare immobiliare significa una terra senza niente, nessuno su di essa. Il segretario Blinken ha chiarito che è qui per le persone che vivono nell’Artico, per le persone che vivono in Groenlandia”, ha detto Broberg.