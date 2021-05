Birmania, la giunta militare scioglierà il partito di Aung San Suu Kyi

YANGON – Il capo della commissione elettorale statale nominata dai militari in Birmania, Thein Soe, ha riferito che prenderà in considerazione lo scioglimento dell’ex partito al governo di Aung San Suu Kyi, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd) per presunto coinvolgimento in frodi elettorali e vista l’accusa di tradimento che pende sui suoi leader. “Indagheremo e valuteremo se il partito debba essere sciolto e se i colpevoli debbano essere puniti come traditori”, ha detto. I partiti politici sono stati chiamati a discutere i cambiamenti pianificati nel sistema elettorale in una riunione oggi. In questa occasione, Soe ha detto che presto sarà portata a termine l’indagine sulle elezioni dello scorso anno e che da questa emerge come il partito di Suu Kyi abbia collaborato illegalmente con l’esecutivo per darsi un vantaggio alle urne.

Suu Kyi e altri membri del suo governo devono già affrontare varie accuse penali che potrebbero impedire loro di candidarsi alle prossime elezioni. I loro sostenitori affermano che tutte le accuse sono politicamente motivate. La riunione della Commissione di oggi aveva come obiettivo quello di discutere il piano della giunta di cambiare il sistema elettorale del Paese dal un sistema maggioritario al proporzionale. Quasi tutti i principali partiti, incluso Lnd di Suu Kyi, si sono rifiutati di partecipare, poiché considerano la Commissione illegittima. I media locali hanno riferito che quasi un terzo dei partiti ha boicottato il meeting: molte delle 62 organizzazioni presenti erano filo-militari che hanno avuto scarsi risultati elettorali lo scorso novembre, non riuscendo a ottenere un solo seggio.