arriva-l’ultima-puntata-di-daydreamer

Di Daydreamer l’ultima puntata quando va su Canale 5?

Quando finisce Daydreamer- Le ali del sogno? Dopo lunghi mesi di attesa, e di variazioni di palinsesto, arriva finalmente il gran finale della soap opera più amata di sempre! Parliamo di Daydreamer, in onda con l’ultima puntata venerdì 28 maggio nel day-time di Canale 5!

Festa Di Matrimonio In Daydreamer Credits: Global Telif Haklari Yapimcilik Tic. A.s.

Daydreamer finale e numero puntate

L’appuntamento con l’ultima puntata di Daydreamer è venerdì 28 maggio 2021, ma a che ora inizia? Salvo improvvisi cambi di palinsesto, il gran finale della soap è fissato in quella data a partire dalle ore 16:30 fino alle 17:10. Ricordiamo che dal 17 maggio Erkenci Kus cambia orari anticipando l’inizio di quindici minuti. In questo modo le puntate durano un po’ di più rispetto al nuovo orario del day-time.

Come fare però a seguire l’ultima puntata di Daydreamer se in quella data e a quell’orario non puoi sintonizzarmi su Canale 5? In questo caso niente paura, il finale della soap è sempre disponibile anche su Mediaset Play Infinity, sia in diretta che dopo la fine della messa in onda lineare su Canale 5. Lo stesso vale anche per tutte le altre puntate già trasmesse.

Ma quante sono in tutto le puntate di Daydreamer? In origine Erkenci Kuş è formata in tutto da 51 puntate dalla durata di due ore ciascuna. In Italia, invece, Mediaset suddivide gli episodi riducendone anche la durata. Di conseguenza se le puntate intere turche di Erkenci Kuş risultano 51 e durano due ore, su Mediaset invece le puntate in italiano di Daydreamer sarebbero state 153 se avessero avuto una durata costante di 45 minuti ciascuna.

Da quando però la durata di programmazione è stata diminuita, le puntate totali trasmesse in Italia risultano molto di più, circa 170.

Daydreamer ultima puntata, anticipazioni

Cosa succede nell’ultima puntata di Daydreamer? Grandi colpi di scena in arrivo nel finale della soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Nell’episodio finale, infatti, proprio mentre Deren (Tugçe Kumral) è alle prese con le intemperanze di Muzaffer (Cihan Ercan) e CeyCey (Anil Çelik), arriva una notizia inaspettata da parte di Can e Sanem: i due saranno forse tornati insieme?