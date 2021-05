una-vita,-anticipazioni-oggi-20-maggio:-becerra-mette-alle-strette-genoveva

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 20 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola alle 14.10 su Canale 5? Santiago Becerra, che in realtà è il gemello Israel, come si è scoperto, chiede a Genoveva soldi contanti per partire e dice alla donna di sapere che il bambino che aspetta è il suo.

Bellita migliora progressivamente, ma si stupisce di non vedere la sua amica Margarita.

La Del Campo perdono a José, Cinta e Arantxa per averli trascurati.

José, temendo una ricaduta della moglie, chiede a tutti di non spiegarle ancora nulla sulla moglie di Carchano: era lei che avvelenava Bellita! E ora è in carcere.

Dopo aver ucciso Ursula, Santiago – che in realtà, abbiamo scoperto, è il gemello Israel – si infuria con Genoveva perché gli ha rifilato un assegno anziché una somma in contanti.

A causa della lite Becerra e la Salmeron non fanno in tempo a sbarazzarsi del cadavere, che verrà in seguito rinvenuto e identificato.

Quando Mendez informa del ritrovamento Felipe e Genoveva, la Salmeron si finge sconvolta.

La notizia della morte di Ursula sconvolge il quartiere e il commissario Mendez inizia a indagare ad Acacias.

Becerra torna alla carica con Genoveva chiedendole denaro in contanti per poter partire e le dice di sapere di essere il padre del bambino che la donna aspetta.

Camino si presenta a casa di Maite con una valigia, decisa a partire con lei.

Vedendo Camino pronta a lasciarsi la famiglia alle spalle pur di seguirla a Parigi, Maite acconsente a restare ad Acacias, a condizione però che tra loro ci sia solo amicizia, per il bene di entrambe.

Camino insiste che facciano l’amore un’ultima volta.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 22 maggio “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 14.20 alle 15.30 dopo “Verissimo”.

