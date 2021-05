Un passo dal cielo avrà una settima stagione?

Un passo dal cielo 7 stagione si farà?

La sesta stagione di Un passo dal cielo arriva esattamente a dieci anni dalla messa in onda del primo ciclo di episodi. I fan che hanno seguito la fiction fin dall’inizio e quelli che si sono appassionati strada facendo, a questo punto, si chiedono se anche Un passo dal cielo 7 stagione sia in cantiere.

Noi di Tvserial.it abbiamo l’occasione di intervistare Daniele Liotti (alias Francesco Neri) prima del debutto di Un passo dal cielo 6. La sesta stagione cambia location, ha un titolo per esteso diverso dai cicli di episodi precedenti con l’aggiunta de I guardiani e vede diverse new entry nel cast. “A me sono piaciute tanto le novità di quest’anno” commenta l’attore protagonista. Francesco Neri non fa più parte della Forestale e anche “il fatto di essere diventato una sorta di cane sciolto, di collaboratore della polizia, una figura così, abbastanza sui generis, inventata con una sua indipendenza e una sua autonomia di movimento, a me è piaciuta tantissimo.”

Possiamo pensare, quindi, che Un passo dal cielo 7 stagione si farà? “Da questo punto di vista, se è un nuovo inizio mi piacerebbe pensare di poter continuare con questa nuova veste, di questo collaboratore della polizia”, rivela Daniele Liotti nell’intervista rilasciata a noi di Tvserial.it il 29 marzo 2021.

Di conseguenza, immaginiamo che un’eventuale settima stagione prosegua sul calco della settima e si possa intitolare: Un passo dal cielo 7 – I guardiani.

Ci sarà Un passo dal cielo 7 – I guardiani?

Un Passo Dal Cielo 6 – I Guardiani, qui una scena con Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri Credits Rai

Non è detta l’ultima parola sulla realizzazione di Un passo dal cielo 7 – I guardiani. Lo stesso Daniele Liotti, infatti, racconta: “Mi piacerebbe pensare di trovarmi delle sfide” non volendo sedersi e “fare soltanto un personaggio”.

Se ci sarà Un passo dal cielo 7 stagione è da vedere, ma l’attore che interpreta Francesco Neri è possibilista: “magari poi pensando insieme agli sceneggiatori” o proprio loro “riescono a trovare dei punti nuovi di ripartenza, degli stimoli nuovi per cui potrei andare avanti” continua Daniele Liotti.

Insomma, “non è escluso che io continui così come, magari, potrebbe essere che – invece – vada per altre strade”. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano il 4 maggio 2021 Daniele Liotti afferma: “Le premesse ci sono tutte e sia la Rai che LuxVide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla.” Alla luce delle parole dell’attore, non possiamo che restare in attesa su conferme ufficiali sul destino della fiction.