trailer-de-la-misteriosa-accademia-dei-giovani-geni

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni uscita il 25 giugno 2021 su Disney+

Svelata la data di uscita di La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, l’adattamento dell’omonima serie di libri d’avventura sviluppato originariamente da Hulu, atteso invece il prossimo 25 giugno 2021 su Disney+. Proprio così, mentre la febbre per le serie Young Adult continua a imperversare tra gli streamer americani, Disney+ acquisisce i diritti di distribuzione della trasposizione televisiva tratta da “The Mysterious Benedict Society”, saga di romanzi d’avventura e best-seller per giovani adulti scritta dall’autore Trenton Lee Stewart.

La notizia del passaggio da Hulu a Disney+ è apparsa su Deadline lo scorso giovedì 13 novembre 2020, e sembrerebbe legata al tipo di contenuto della serie più adatto sicuramente alla casa di Topolino. Non a caso Dana Walden, presidente di Entertainment presso Walt Disney Television, ha confermato che La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni è “divertente per tutta la famiglia” definendola quindi “misura perfetta” per Disney +.

Coinvolti nella produzione della serie su La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni ci sono Sonar Entertainment, co-produttore assieme a 20th Century Fox TV che oggi è di proprietà di Disney TV Studios, e la Fanfare di Jamie Tarses.

Gli showrunner della serie sono Todd Slavkin e Darren Swimmer, i quali hanno ricoperto il medesimo ruolo in un’altra produzione televisiva adattamento di una saga Young Adult. Stiamo parlando di Shadowhunters, conclusasi nel maggio 2019 su Freeform dopo 3 stagioni. James Bobin firma la regia dell’episodio pilota. Slavkin, Swimmer e Bobin sono produttori esecutivi assieme a Manfredi, Hay, Tarses e Karen Kehela Sherwood.

In occasione della notizia del trasferimento a Disney+ gli autori della serie, Manfredi e Hay, hanno dichiarato: “Siamo così entusiasti che Disney + sarà la casa per il nostro spettacolo. Che posto fantastico per esserlo. È una cosa bellissima sentirsi supportati e ispirati come noi, passo dopo passo, da tutto il nostro team al 20th, Hulu e la famiglia Disney; e siamo onorati e gratificati dalla fiducia nello spettacolo che questo rappresenta. “

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni trama, di cosa parla la serie

Una Scena De La Misteriosa Accademia Dei Giovani Geni Credits: Disney Plus

L’adattamento per Hulu è affidato a Matt Manfredi e Phil Hay: sono protagonisti della serie La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni quattro talentuosi orfani che vengono reclutati da un eccentrico benefattore per intraprendere una missione segreta. Quando infatti il preside, il sofisticato Dottor Curtain, viene identificato come il probabile responsabile del panico mondiale, i ragazzi de Il Misterioso Club Benedict devono escogitare un piano per sconfiggerlo.

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, il romanzo

La saga de “The Mysterious Benedict Society” è firmata dall’autore statunitense Trenton Lee Stewart: il primo libro ha esordito nel 2007 e in Italia è approdato col titolo “La misteriosa accademia per giovani geni”; nei due anni successivi sono arrivati in libreria i due volumi successivi, “La misteriosa accademia per giovani geni – L’isola senza nome” (“The Mysterious Benedict Society and the Perilous Journey”), e “La misteriosa accademia per giovani geni. L’ultima prigione” (“The Mysterious Benedict Society and the Prisoner’s Dilemma”).

Nel 2012 Trenton Lee Stewart è tornato a dedicarsi alla saga col volume “The Extraordinary Education of Nicholas Benedict”, prequel ambientato prima delle vicende raccontate nei tre romanzi precedenti. Il 24 settembre 2019 è prevista l’uscita nelle librerie americane del più recente capitolo della saga: “The Mysterious Benedict Society and the Riddle of Ages” segna il ritorno dei protagonisti dei primi tre romanzi.

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni puntate, quante sono

Da quante puntate è formata la prima stagione della serie ispirata ai romanzi si Trenton Lee Stewart? In tutto sono otto gli episodi di La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, le cui riprese si svolgono a Vancouver.

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni trailer

Svelato il nuovo trailer ufficiale dell’adattamento televisivo di The Mysterious Benedict Society. Un primo sguardo alla serie in arrivo il 25 giugno 2021 su Disney+ è disponibile ad apertura dell’articolo.

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni cast, attori e personaggi

Tony Hale, vincitore degli Emmy® Award, è il protagonista della serie disponibile dal 25 giugno su Disney+! Risale poi allo scorso 22 aprile 2020 la notizia riportata da Deadline che svela i volti dei primi otto attori regolari della serie tv.

Loro sono Kristen Schaal ( Bob’s Burgers, The Last Man on Earth), MaameYaa Boafo ( Bluff City Law, Ramy ), Ryan Hurst ( The Walking Dead, Sons of Anarchy ), Gia Sandhu ( A Simple Favor, A Perfect Plan ), Mystic Inscho ( A Handful of Rust, School of Rock Broadway Tour), Emmy DeOliveira ( Flaked, Teachers ), Seth Carr ( Black Panther, The Main Event) e Marta Kessler ( Survive ). Scopriamo adesso i loro personaggi!

Kristen Schaal interpreta il ruolo di Number Two. Precisa, brillante e diretta, lei è una delle assistenti più fidate di Mr. Benedict.

Maame Yaa Boafo interpreta poi il ruolo di Rhonda, un’altra fidata e affascinante assistente di Mr. Benedict con lo spirito di una vera guerriera.

Ryan Hurst è il sorvegliante Milligan, uomo dall’imponente statura che alla fine però non è così cattivo come sembra.

Gia Sandhu interpreta Ms. Perumal, la tutrice di Reynie dell’orfanotrofio. Caratterizzata da una grande positività, Ms. Perumal è convinta di poter trovare per Reynie una vita migliore.

Mystic Inscho interpreta invece Reynie Muldoon, un ragazzino dall’intelligenza fuori da comune e dal grande coraggio. Lui è il primo delle quattro nuove reclute, un leader sempre calmo e disponibile all’ascolto.

Emmy DeOliveira è poi Kate Weatherall, la terza recluta del gruppo. Lei una ragazza indipendente, coraggiosa e intraprendente, non a caso è sempre in grado di risolvere i problemi.

Seth Carr è George “Stycky” Washington, un ragazzino più esile e timido rispetto ai suoi compagni. Nonostante però la sua evidente fragilità, George è senza dubbio un ragazzo rispettoso e leale, caratteristica che fa di lui la seconda nuova recluta di Mr. Benedict.

Infine Marta Kessler interpreta il ruolo di Constance Contraire, la quarta recluta del gruppo. Anche lei all’apparenza sembrerebbe piccola e inoffensiva, tuttavia Constance nasconde dentro di sé una grande rabbia verso il mondo che fa di lei una vera ribelle sempre pronta a garantire una soluzione inaspettata.

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni streaming, dove vederla

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni debutta in esclusiva streaming su Disney+! Stiamo parlando del servizio dedicato a film e prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. A questi si aggiunge il nuovo brand di contenuti di intrattenimento generale Star, disponibile dal 23 febbraio 2021 in alcuni mercati internazionali tra cui l’Italia.

Fonte: Deadline

