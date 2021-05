tommaso-zorzi,-battuta-al-veleno-su-barbara-d’urso-“io-e-lei-siamo-…”,-il-web-lo-applaude

Spread the love











Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti principali degli ultimi mesi, non soltanto per aver preso parte al Grande Fratello vip e per averlo vinto, ma anche per tanto altro. Una volta conclusa l’esperienza al reality più famoso di Canale 5, Tommaso Zorzi sembra aver avuto un grande successo e molte trasmissioni lo hanno voluto come ospite, volando da un uno studio all’altro.

Tommaso Zorzi, un successo dopo l’altro dopo il Gf Vip

Sappiamo bene come, una volta conclusa l’esperienza al Grande Fratello vip, per Tommaso è arrivata un’altra grande opportunità. E’ stato nominato opinionista di un altro reality molto importante di Mediaset ovvero L’isola dei famosi. Da diverse settimane infatti ha iniziato questa nuova avventura al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Da poco, inoltre, Tommaso Zorzi è alla conduzione di un nuovo programma tutto suo, chiamato proprio Il punto Z. Nelle puntate precedenti il conduttore ha intervistato diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui anche i suoi ex coinquilini come Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Giulia Salemi e tanti altri.

L’intervista agli ex inquilini e la frecciata a Barbara D’Urso

Proprio nel corso dell’ultima puntata de Il punto Z Tommaso Zorzi, ha intervistato la coppia Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, anche loro ex coinquilini. Presenti in puntata anche Stefania Orlando e Rocco Siffredi. È stato durante l’intervista ai due fidanzati, che il conduttore pare si sia lasciato andare ad una battuta su una delle conduttrici più importanti di casa Mediaset, ovvero Barbara D’Urso. Ma cosa ha dichiarato l’influencer? È stato proprio nel momento in cui il conduttore ha presentato quella che ormai è diventata la famosa Tommy Card, che influencer ha dichiarato di averla rubata proprio a Barbara D’Urso. Quest’ultima, come tutti sappiamo, da diverso tempo utilizza nei suoi programmi la cosiddetta “busta shock”.

“Con Barbara siamo in causa…”, poi la stoccata finale

Successivamente parlando sempre della nota conduttrice di Canale 5, sembra che Tommaso Zorzi abbia voluto ironizzare un po’ dicendo “Con lei siamo in causa…Speriamo di vincerla…”. Ovviamente dopo aver fatto questa battuta, Tommaso ha voluto sottolineare che si è trattato solo di una battuta ironica e che sicuramente tra di loro non c’è mai stato nulla del genere. Con l’occasione però il noto opinionista e influencer più famoso d’Italia, sembra aver voluto cogliere il momento per tirare una frecciata al giornalista Davide Maggio con il quale ha discusso circa una settimana fa. “Diciamo subito che ovviamente è uno scherzo prima che ci scriva un articolo Davide Maggio…”. Ecco le parole utilizzate dal noto opinionista, che con la sua classica ironia e simpatia è riuscito ancora una volta a dire la sua opinione e lanciare delle frecciatine seppur in modo composto e ironico. Forse è anche proprio questo lato del suo carattere che piace tanto e forse proprio questo il motivo del suo più grande successo.

E il web ha osannato Zorzi.

