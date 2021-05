Spread the love

Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island: Anna Ascione svela i motivi dell’addio a Giuseppe

Anna Ascione è tornata a parlare della sua relazione con Giuseppe Annunziata, fotografo campano con il quale ha condiviso mesi che parevano idilliaci e particolarmente romantici; alle continue domande dei suoi followers che le chiedevano il perché della fine dell’amore, Anna ha finalmente deciso di dare una spiegazione. Scopriamo che cosa ha detto a riguardo.

Anna Ascione è tornata a parlare della sua situazione sentimentale, più nello specifico della sua relazione con Giuseppe Annunziata, finita da poco per cause apparentemente ignote.

Tra i due è scoppiata subito la guerra fredda, lanciandosi avvertimenti e frecciatine sui social; mentre lei parlava di un momento difficile, lui le ha dato della vittima, scatenando altro odio dopo la fine di un amore.

Per rispondere ai numerosi followers che le chiedevano il perché della fine di una relazione che sembrava la perfetta storia d’amore, Anna ha deciso di rompere il silenzio e tornare a parlarne.

Anna Ascione rivela il perché della fine con Giuseppe

Leggi anche: Temptation Island, Anna Ascione di nuovo single

Anna Ascione non è molto fortunata in amore, dopo una separazione brusca con Gennaro Mauro, suo ex con il quale ha partecipato a Temptation Island, Anna ha dovuto interrompere anche la relazione con Giuseppe Annunziata.

Dopo essersi rinchiusa in un silenzio social, chiudendo il profilo Instagram, ossia non permettendo l’accesso a chiunque ma solamente previo accertamento dell’identità, Anna ha risposto ad un follower che le ha chiesto: “Perché ti sei lasciata?”

“Semplicemente non andavamo più d’accordo e quindi abbiamo deciso che era giusto così, tutto qua!”

Nessun tradimento, nessun atto particolarmente grave; nonostante dai social appaia molto risentimento, si tratta solamente del momento post rottura che è particolarmente carico di rabbia e tristezza per la fine di un amore.

Siamo sicuri che passato questo momento di dolore per i due si aprirà un dialogo che li porterà a capire il perché della fine, spiegandosi le rispettive ragioni.