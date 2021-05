salvarli-per-salvare-noi-stessi

Un neonato di due mesi strappato all’ultimo momento dalla morte per annegamento a Ceuta. La foto fa il giro del mondo e punta diritto alla coscienza dell’Europa

Si è aggiunto un altro scatto a quell’album fotografico di cui siamo tutti testimoni e che servirà per raccontare il presente alle generazioni future. Un presente aspro e crudo, crudele. È l’immagine di un agente della Guardia Civil spagnola che tra le onde del mare di Ceuta tiene in braccio un neonato di due mesi, nei giorni della più grande emergenza migratoria che si ricordi nell’exclave spagnola. Nel giro di un paio di giorni in circa 8mila hanno superato le barriere che separano il territorio dal Marocco, chi su mezzi acquatici di fortuna, chi percorrendo il bagnasciuga, chi arrivando a nuoto. Tra le onde c’era anche una donna con il suo piccolo di due mesi, che a un certo punto stremata e infreddolita non ce l’ha più fatta a proseguire e si è andati a tanto così dalla tragedia. Per fortuna Juan Francisco, questo il nome dell’agente, stava guardando in quel punto e non ha perso un secondo: si è tuffato vestito, ha agguantato il neonato e lo ha tratto in salvo.

#MuyGrandes🎖️



Guardias civiles del #GEAS y la #ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a #Ceuta por mar junto a sus familias. pic.twitter.com/MyzOaB4hjR — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) May 18, 2021

Lieto fine, verrebbe da pensare. Ma non è così. Esultare perché un bimbo di due mesi sopravvive per miracolo sullo zerbino dell’Europa significa ammettere inconsapevolmente che l’Europa, quella culla di democrazia, diritti umani, solidarietà e spirito di accoglienza nata ormai oltre 60 anni fa, ha fallito. Ci si aspetterebbe che un neonato di due mesi che fugge dalla povertà, esacerbata in questo periodo dalla pandemia, possa gattonare su un tappeto rosso fino al suolo europeo, trattato con tutti gli onori del caso, come una risorsa per il futuro del continente o anche solo come una vittima di un sistema più grande di lui a cui offrire assistenza. Invece l’unico modo a disposizione per provare a invertire il destino, quello che lo ha fatto nascere dalla parte sbagliata del mondo quanto meno a opportunità, è essere buttato in mare, sperando nell’eroismo dell’agente di turno, chiudendo gli occhi e augurandosi che andrà tutto bene come in una roulette russa.



Foto LaPresse – Donato Fasano

Non è la prima volta che ci imbattiamo in immagini simili e in altri casi il lieto fine non c’è stato, a riprova del fatto che il punto non è la sopravvivenza o meno, il problema è a monte e dovrebbe stare nell’impedire che anche solo ci possa essere un pericolo di questo tipo. Nel 2015 a scuoterci era stata la foto del piccolo Alan, tre anni, riverso sulle spiagge turche senza vita per una traversata finita in tragedia. Nel novembre scorso è stata la volta di Joseph, inghiottito dal mar Mediterraneo mentre il teleobiettivo ritraeva la madre disperata sul gommone dei soccorsi. Ma in realtà di storie simili ce ne sono molte di più, semplicemente lontane da quei riflettori che però ogni tanto per fortuna ci sono e ci costringono a fare i conti con una tragedia umana ed europea che sarà un fardello pesante con cui il presente verrà giudicato dal futuro.

La soluzione paventata ogni volta, quella ribadita anche in queste ore dalla commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson, è di bloccare le partenze stringendo accordi con quegli stessi stati da cui le persone scappano, buchi neri per i diritti umani o attori incapaci spesso non per responsabilità proprie a offrire ai loro cittadini una vita dignitosa. Davvero il modo per non vedere più scene come quelle di Ceuta è impedire a un neonato di due mesi di costruirsi una vita altrove, chiuderlo a doppia mandata nella sua terra e costringerlo a un destino che probabilmente non saprà dargli abbastanza?

Da una parte c’è un’Europa che nelle sue azioni e nelle sue dichiarazioni continua a mostrarsi egoista, che nemmeno una pandemia e l’aver toccato con mano cos’è la disperazione è riuscita a rendere più sensibile. Dall’altra un mondo messo in ginocchio da guerre, terrorismo, povertà e quella stessa pandemia, che è disposto a tutto pur di provare a cambiare la propria condizione, anche a scavalcare quella barriera fisica e psicologica che l’Europa gli mette davanti, il Mediterraneo. L’istantanea del neonato che mette piede in Europa congelato, zuppo e in braccio a un agente della Guardia Civil vale più di ogni altra analisi sui tempi difficili in cui versa l’umanità europea: questa volta è andata bene ed è proprio questo a fare notizia, in un continente abituato per il resto a voltare lo sguardo dall’altra parte.