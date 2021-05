Salute, sesso, successo e felicità, il ritocco per ogni esigenza, parola di chirurgo plastico.

Un viso più giovane di dieci anni, per essere più felici. Naso all’insù e glutei sodi e rotondi per sentirsi più attraenti, migliorando anche le relazioni sentimentali e l’intimità. Labbra a cuore e decollete prorompente per acquistare sicurezza e raggiungere il successo. Un ritocchino per ogni esigenza di bellezza, sul lettino del chirurgo: passando dal volto alla silhouette, ecco gli interventi estetici più richiesti dalle donne (ma anche dagli uomini) in cerca di soddisfazioni nei diversi campi della vita.

“Le richieste variano moltissimo in base alle motivazioni che si celano dietro – spiega Daniele Spirito, Specialista in Chirurgia Plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università di Milano – Molte donne non riescono a piacersi e a credere in loro stesse a causa del proprio aspetto fisico e questo ha spesso conseguenze su rapporti di coppia, sulle relazioni sociali e anche sul lavoro. Quando non ci si accetta è facile che non ci accettino anche gli altri, ci si isola, si perdono opportunità di carriera. Per questo a volte basta una correzione, più o meno invasiva, su occhi, naso, seno, glutei, per sentirsi sexy e all’altezza della situazione”.

Ma quali sono gli interventi chirurgici prescelti per sentirsi più felici, più forti, per migliorare le relazioni di coppia o la carriera?

1) Ritocchi per la felicità: “Per sentirsi giovani e felici si punta al minilifting composito, per un ringiovanimento di viso e collo di almeno 10 anni. E’ meno invasivo di un lifting classico, con rischi di complicanze ridotti e un recupero più rapido – spiega il Prof. Spirito – La cicatrice, davanti al padiglione auricolare, è quasi invisibile, l’esposizione dei tessuti è minima. L’operazione viene eseguita in anestesia locale con sedazione in day hospitali”.

2) Ritocchi per l’intimità: “Il sesso può essere un problema quando non si ama il proprio corpo e i punti più critici sono lato b e parti intime – osserva il chirurgo – Per chi cerca un posteriore alto, sodo e rotondo si propone la gluteoplastica con impianti sottomuscolari, una tecnica rivoluzionaria, efficace e sicura, con risultati definitivi. “Mentre in caso di inestetismi intimi evidenti si può intervenire con la ninfomeiosi, la tecnica chirurgica di ringiovanimento dei genitali femminili esterni più praticata”.

3) Ritocchi per il successo: “Molte donne per sfondare nel lavoro, davanti alle telecamere o sui social puntano a bocche carnose e sensuali e a decolleté formosi. Molto richieste sono infatti le protesi labiali, in alternativa al filler, dall’effetto permanente e naturale – aggiunge il Prof. Spirito – Quanto al seno si tende all’extralarge, terza/quarta coppa C/D”.

4) Ritocchi per ritrovare sicurezza: “Una soluzione è rappresentata dalle micro-protesi facciali, in grado di cambiare l’aspetto del viso con un effetto riempitivo. Si tratta di piccoli impianti in silicone che armonizzano e ringiovaniscono il volto in modo mini-invasivo. Tempie e orbite scarnite ma anche nasi grossi e adunchi possono essere rimpolpati grazie a un intervento rapido e dai risultati immediati senza alcuna cicatrice visibile”, conclude.