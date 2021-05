prezzemolo-contaminato-da-pericoloso-pesticida:-richiamo-immediato-dal-rasff-per-il-prodotto-italiano

Il Sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare (RASFF), ha lanciato l’allarme per una referenza di prezzemolo italiano contaminato da un pericoloso pesticida.

È di oggi una nuova allerta alimentare che riguarda un’erba aromatica tra le più utilizzate nel nostro paese e anche all’estero: il prezzemolo. Il RASFF ha pubblicato sul suo sito una notifica relativa ad un prodotto italiano nel quale è presente un pesticida.

Più nello specifico il prezzemolo in questione è risultato contaminato dall’erbicida Linuron (Linurone).

©RASFF

Del prodotto per cui è stata diramata l’allerta non conosciamo né la marca né il lotto ma, dato che come scrive lo stesso RASFF, presumibilmente non è già più sul mercato, né in Italia né altrove, possiamo stare tranquilli rispetto ad eventuali prodotti a base di prezzemolo, anche surgelato, che abbiamo in casa.

Leggi tutti i nostri articoli sulle allerte alimentari.

Fonte: RASFF