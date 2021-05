pechino-express,-i-nomi-della-prima-coppia:-indiscrezione-clamorosa

Spread the love

In onda su Sky dal prossimo 2022 la nuova edizione di Pechino Express. Saltano furi i nomi della prima coppia e tutte le altre novità sull’adventure-game

La nuova edizione di Pechino Express è sempre più alle porte e le decisioni della produzione vengono già blindate. L’adventure-game è stato acquistato da Sky, dunque, la nona edizione non sarà più trasmessa su Rai Due. Quanto alla messa in onda, il format arriverà sul piccolo schermo non prima del 2022.

Un leggero ritardo dovuto alla pandemia da Covid-19. Questa ultima infatti ha rallentato le registrazioni delle nuove puntate in quanto a causa delle restrizioni e del virus ancora in circolo, è praticamente impossibile per i concorrenti girare il mondo e chiedere ospitalità.

Dunque la produzione attenderà ancora un po’ prima di partire con le registrazioni così da realizzare la nuova edizione in tutta sicurezza. Se la data di partenza ancora non è stata stabilita, sappiamo però che il conduttore sarà sicuramente Costantino della Gherardesca. Quanto invece ai concorrenti, sappiamo già quale potrebbe essere probabilmente una prima coppia.

Nino Formicola e Franco Terlizzi a Pechino Express? L’indiscrezione

A spoilerare una coppia che potrebbe partecipare all’adventure-game è stato il settimanale Nuovo che ha parlato della probabile presenza del comico Nino Formicola e del pugile Franco Terlizzi.

I due si sono conosciuti al reality di Mediaset, l’ “Isola dei Famosi”, dove hanno partecipato nelle vesti di naufraghi nel 2018 diventato ottimi amici. Ma stando appunto a quanto riportato dal settimanale, il pugile starebbe allenando Nino Formicola “perché presto potrebbe arrivare per loro una sfida importante da affrontare insieme“.

Entrambi però, almeno per il momento, non hanno rilasciato dichiarazioni sulla loro presunta partecipazione a Pechino Express. Probabilmente su scelta della produzione che gli avrà imposto di non spoilerare ancora nulla. Attenderemo ulteriori aggiornamenti.