parigi-e-berlino-con-roma:-“pronti-a-prendere-i-migranti”

BRUXELLES — Nel giro di una settimana tutto è cambiato a Bruxelles. L’emergenza migranti non appare più come una vicenda lontana. E la convinzione distratta che al prossimo Consiglio europeo l’Italia non avrebbe posto il problema, ha lasciato il passo all’esame di nuovi dossier. Anzi, proprio la Commissione europea adesso si propone come mediatrice. Non solo rispetto ai cosiddetti “paesi terzi” a cominciare dalla Libia e la Tunisia, ma anche dentro la stessa Ue.