paolo-bonolis-difende-pio-e-amedeo

In una recente diretta con un popolare profilo Instagram Paolo Bonolis ha raccontato alcuni restroscena sulla sua carriera, sulla sua vita privata e sulla sua famiglia. Il conduttore, però, ha anche detto la sua su Pio e Amedeo, che di recente sono finiti al centro delle polemiche.

In queste ore Paolo Bonolis ha fatto una diretta su Instagram in cui ha chiacchierato con il profilo lasarabooks, influencer che si occupa di far conoscere vari romanzi, racconti e altri volumi sui social.

L’uomo ha fatto alcune importanti rivelazioni sulla figlia Silvia, tornando a parlare dei problemi con cui la ragazza fa i conti ogni giorno, e ha raccontato come lui e sua moglie affrontano gli ostacoli che la malattia della 18enne gli mette davanti.

Paolo, però, ha anche dato la sua su Pio e Amedeo e sul famoso monologo del duo comico pugliese contro il politically correct, da qualche settimana finito al centro della bufera.

Paolo Bonolis: il commento al monologo di Pio e Amedeo

Durante la lunga chiacchierata avuta con @lasarabook Paolo Bonolis è stato chiamato anche a commentare il monologo fatto da Pio e Amedeo a Felicissima sera, che ha toccato il tema del politically correct sollevando moltissime polemiche.

“Per me non contano le parole ma le intenzioni che ci sono dietro, la stessa parola può essere detta in senso scherzoso o offensivo.”

ha detto Bonolis che, a quanto pare, non sembra aver trovato così sbagliate le dichiarazioni del duo pugliese come, invece, hanno fatto molti suoi colleghi.

Insomma, è raro che Paolo usi i social network (che secondo lui andrebbero utilizzati per delle giuste finalità e non per “viverci completamente”) ma quando lo fa può vantare un enorme seguito, proprio come è successo per la diretta di ieri, soprattutto per le riflessioni che condivide con il suo pubblico.