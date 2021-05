Spread the love











La principessa Anna avrebbe messo in guardia il nipote Harry sulle conseguenze di un matrimonio con Meghan Markle. Ecco cosa avrebbe detto al nipote prima delle nozze. “Questo matrimonio non s’ha da fare, né domani né mai”. Non stiamo parlando del celebre romanzo di Alessandro Manzoni ma della chiacchieratissima storia d’amore tra il principe Harry […]

L’articolo “Non sposare quella donna”. Harry era stato avvisato in tempo. Ed i motivi erano molto seri proviene da Leggilo.org.

