Mediaset, risveglio amaro: è successo in queste ore

Brutto risveglio per Mediaset e le sue reti che hanno dovuto fronteggiare un’ulteriore sconfitta nonostante la programmazione

Io e tua madre, prima che tu nascessi, abbiamo perso un bambino .

Il dolore è stato così grande che io ancora lo sento. Quello che ti voglio dire è che io ci sarò e sarò un padre per te e per il bambino ❤️🥰🥰#BuongiornoMamma#FictionMediaset @MediasetPlay pic.twitter.com/vLKUUjQO8H — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) May 19, 2021

Buongiorno mamma! non è abbastanza per far vincere la Mediaset nella gara di ascolti di ieri sera, mercoledì 19 maggio. Nonostante gli ascolti abbiano registrato un lieve aumento, 3.402.000 spettatori pari al 15.6% di share (contro i 3.255.000 spettatori pari al 15.7% di share della settimana scorsa) la Coppa Italia su Rai Uno non ha lasciato scampo.

Atalanta-Juventus, con i bianconeri che si sono aggiudicati la Coppa Italia, ha raccolto 7.977.000 spettatori pari al 31% un numero molto inferiore rispetto alla gara dell’anno scorso che ha visto il Napoli, sempre contro la Juventus, vincitore del trofeo con 10.202.000 spettatori ed il 39.6% di share.

Tutti gli ascolti TV di mercoledì 19 maggio

Grazie a tutti! La puntata in diretta è terminata. Gli appelli di #chilhavisto tornano su #Rai3 mercoledì #26maggio in prima serata. La redazione è sempre operativa con il sito e i social. pic.twitter.com/GJ1nPSUZh7 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 19, 2021

Un altro importante risultato – con un lieve aumento rispetto alla scorsa settimana – è stato registrato anche su Rai 3 con Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha visto? che ha raccolto 2.877.000 spettatori pari ad uno share del 12.9%. Su Rai 2, invece, il film di Federico Moccia, Non C’è Campo ha raccolto 897.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Per quanto riguarda le altre reti Mediaset, invece, Italia 1 ha raccolto 1.056.000 spettatori (4.2%) con Un’Impresa da Dio e Zona Bianca su Rete 4 ha totalizza 805.000 spettatori con il 4% di share.