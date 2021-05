max-casacci-(subsonica),-intervista:-api-in-musica

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, abbiamo parlato con il fondatore dei Subsonica, autore e produttore musicale, che ha trasformato il ronzìo delle api in un brano sonoro barocco per il suo ultimo progetto emozionale, Earthphonia. Torino, il lockdown, il decimo album in lavorazione, e molto altro

Il 20 maggio è dedicato alla Giornata Mondiale delle Api, che meritano di essere celebrate ogni giorno grazie alla loro attività essenziale per la nostra sopravvivenza. Giusto ieri abbiamo incontrato CONAPI alla tavola rotonda “Il Futuro Che Ci Aspetta” per ribadire il concetto di api come custodi del Pianeta. Se ne parla tanto, si fa troppo poco per sostenere l’ecosistema. Forse c’è bisogno di modi nuovi per farlo e Max Casacci lo ha trovato attraverso il suo ultimo progetto emozionale, “Earthphonia“, l’opera sonora senza strumenti musicali in prima linea nella battaglia per l’ambiente.

The Queen

Il lavoro delle api è di vitale importanza per il futuro del nostro Paese, gioca un ruolo importante nella nostra catena alimentare e protegge la nostra fantastica biodiversità – e con esso il ruolo degli apicoltori è fondamentale. Da Earthphonia, ritroviamo l’aggancio musicale e, se vogliamo, ambientalista. Max Casacci ha realizzato una composizione musicale barocca estratta, per la parte melodica, da ronzii e versi delle api e, per la ritmica, da arnie e attrezzi dell’apicoltura. Intitolata The Queen, la protagonista è l’ape regina, il cui verso campionato viene trasformato in un oboe immaginario, mentre lo stile barocco descrive, in suo onore, la struttura “monarchica” dell’alveare. Max Casacci racconta di The Queen: “È stato detto molto sull’importanza fondamentale delle api nei meccanismi della catena alimentare e sull’emergenza della scomparsa di molte varietà di insetti impollinatori. Ma le cose che ho scoperto, registrando i suoni dell’arnia armato di tuta protettiva, che riguardano la struttura “monarchica” dell’alveare, hanno davvero dell’incredibile. A partire dalla figura di una regina, intrappolata nel suo ruolo “regnante” un po’ come la malinconica Maria Antoinette del film di Sophie Coppola. Ho voluto immaginare una danza in suo onore, anche perché le api usano “danzare” durante lo svolgimento di alcune importanti funzioni sociali. Ho usato una cadenza da ballo di corte e un intreccio “barocco” per richiamare la struttura “monarchica” dell’alveare. Il suono di un oboe immaginario è stato ricavato proprio dal verso dell’ape regina. Con i ronzii delle api catturati vicino ai microfoni ho intonato una linea di basso, con quelli più diffusi dell’arnia ho ricavato clavicembali e ghironde. Oltre al campionatore ho anche utilizzato massicce dosi di “autotune”, per stabilizzare le note. Sì, l’effetto comunemente utilizzato nella musica trap”.

Attraverso il brano originale “The Queen“, Max Casacci sostiene la campagna Save Bees & Farmers, che ha come obiettivo primario il supporto del Green Deal della Commissione Europea, fissato a ridurre del 50% l’uso di pesticidi sintetici, fino all’80% per il 2030 – oltre al sostegno agli apicoltori e al recupero della biodiversità locale. Se io come voi possiamo dare il nostro anche piccolo contributo all’ambiente andando a mettere la nostra firma, Max Casacci può fare di più grazie alla sua arte e al suo talento. “La campagna europea è in corso, ha superato le 500 mila firme, adesso inizia ad esserci l’adesione anche di nuovi Paesi e prosegue. in Italia non eravamo molto avanti in questa corsa alle firme, con questo brano speriamo di aver smosso un po’ la curiosità. Alla base di Earthphonia c’è il meccanismo dello stupore. Ho scoperto delle cose mentre stavo lavorando con questi brani che in qualche modo le racconto e le faccio scoprire ad altri. Il fatto che con il rumore delle api si possa fare un brano musicale e attraverso questo posso indagare una serie di curiosità e meraviglie e condividerle. Scoprire che sono responsabili di ⅔ del cibo con il quale quotidianamente ci nutriamo è qualcosa che ha a che fare con lo stupore. Non tanto con il clima emergenziale che affrontiamo ogni volta che pensiamo all’ambiente, alle tempistiche, al riscaldamento globale, che sono segni di attualità, ma in qualche modo spinti da un’altra molla che è quella del voler scoprire cose, il piacere di scoprire delle cose che ci lasciano stupefatti. Paradossalmente, questo è un album che non ha riferimenti storici e contestuali precisi, ma proprio perché ogni brano si incastra perfettamente in una dinamica di necessità di creare un tipo di relazione diversa con l’ambiente e di tutte queste cose che al mondo ci preoccupano fa sì che l’album sia perfettamente attuale. Anche per questo brano con le api, vedere come sia stato opportuno abbinarlo a una campagna che inizialmente non conoscevo che mi hanno presentato gli apicoltori con cui ho collaborato mi ha dato un grosso piacere e soddisfazione, sapere che la tua musica serve anche a qualcosa di così importante, è molto gratificante per un musicista”, spiega Max Casacci.

Foodphonia?

Il progetto multimediale di Earthphonia prevede 8 tracce musicali create da Max Casacci che accompagnano un libro scritto da Marco Tozzi, edito da Slow Food, con il contributo di personalità come Michelangelo Pistoletto, Mariasole Bianco, Stefano Mancuso, Carlo Petrini. Ed è proprio il fondatore dell’associazione gastronomica Carlo Petrini a dare un nuovo suggerimento per il futuro di Earthphonia: “Quando ha ascoltato i brani, Carlo ha perfettamente capito l’essenza del progetto. Hai dato vita al suono del creato, mi ha detto. Ha anche aggiunto che lo voleva far ascoltare a Francesco, e quando gli ho chiesto Francesco chi? mi ha risposto Il Papa!” racconta il musicista torinese con una nota di umile orgoglio e lusinga. Da lui la proposta di dare un suono ai custodi del creato, cioè all’uomo, al legame fra l’uomo e la natura, per esempio il suono della mungitura, ovvero al suono della maggior parte delle attività di relazione tra uomo e natura che arrivano dalle necessità alimentari. Si è aggiunto anche Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, che ha spinto ancora più in là la richiesta con l’idea di dare vita sonora al cibo, dalla nascita del prodotto agricolo fino alla musicalità di una ricetta, come un ragù, per dire. E allora, come La Cucina Italiana, ci chiediamo se ci sarà un futuro come Foodphonia. Qui viene fuori a sorpresa un legame che come musicista forse non ci aspettavamo: Max Casacci è amico dello chef Davide Scabin e con lui c’è in ballo un’idea molto originale, sempre avanti con i tempi. “[Davide Scabin] E’ un genio assoluto, non solo della cucina, una figura molto rock’n’roll. Con lui ho un appuntamento mancato perché prima della pandemia la mia idea era di andare a campionare i suoni della sua cucina e farne un brano musicale. Non posso dare alcuna certezza, ma i segnali sono tanti”.

Inevitabile la domanda sul sound futuro dei Subsonica: queste nuove scoperte musicali a base natura, questi nuovi viaggi sonori che hai fatto, li porterai con te? “Credo che le cose rimarranno separate. Quando esco dal mondo dei Subsonica, esco anche dalla necessità di esprimere una creatività in forma di canzone. Interpreto questa possibilità di staccare e di utilizzare altri mezzi espressivi, altri mondi di riferimento, per raggiungere qualcosa di diverso. Per continuare a nutrirsi di stupore, devi in qualche modo metterti in condizione di venire spiazzato per intraprendere delle nuove strade, decidere di affrontare territori di cui non hai la mappa e la bussola perfettamente sott’occhio, solo così ti trovi spaesato e pronto a fare esperienze. Queste cose ti tengono vivo, curioso, e fanno bene all’esperienza collettiva, che poi è la somma delle singole esperienze fondamentalmente. E poi quello che schiaccia i tasti nei Subsonica è un altro e non vorrei prevaricarlo in nessun modo”, chiude divertito con il riferimento al tastierista della band, Boosta ossia Davide Dileo.

La Torino di Max Casacci, post lockdown

Ora che si può finalmente uscire, tornare nei ristoranti, qual è il posto dove Max Casacci non vede l’ora di tornare? “Parlando di cucina, non vedo l’ora di fare una bella cena al Consorzio [ndr il ristorante guidato da Pietro Vergano e Andrea Gherra, con Tommaso Baldassarri ai fornelli], che è una realtà di cui noi di Torino andiamo molto fieri. E mi rendo conto che Pietro e Andrea che sono stati i due iniziatori, hanno avuto un approccio molto sperimentale ad un certo tipo di cucina, che è una cucina creativa, ma non autocompiaciuta. Mi rendo conto che la loro esperienza sia stata la stella polare per tantissimi ragazzi appena un po’ più giovani di loro che li hanno visti come una sorta di guida. Mi ha molto stupito, non me l’aspettavo, una nuova ondata di chef giovani e creativi ispirati dalla loro storia.”

Post lockdown

Ora che le riparture sono ripartite, qual è il pensiero di Max Casacci post lockdown: “Se vogliamo trovare un lato positivo di questo anno catastrofico e drammatico che abbiamo vissuto, sarà quello di riuscire ad assaporare ogni cosa nella sua più intima sfumatura. Io credo che per molte persone andare a fare una serata in birreria sembrerà come andare all’Oktoberfest. Da una semplice serata in un club sembrerà di essere al Sònar di Barcellona. Ho molta voglia di tornare a fare tutte queste cose, di tornare ad essere pigiati in mezzo alla gente. Io sono un murazziano [ndr, i Murazzi di Torino erano il luogo lungo Po dove si viveva la nightlife creativa degli anni 90], ho vissuto vent’anni schiacciato sotto le arcate ad oscillare spintonato dalla gente con un bicchiere in mano e questa cosa mi manca. Mi manca viaggiare, andare a fare i concerti, sono proprio degli aspetti fisici che stanno mancando. Non vedo l’ora di fare un bell’assembramento, sempre nel rispetto delle regole, di cui sono sempre stato favorevole. Non vedo l’ora di salire sul palco.” E infatti sono appena uscite le nuove date del tour estivo, mentre è in lavorazione il nuovo album dei Subsonica: “Abbiamo fatto nove album, non puoi non fare il decimo!” conclude Max Casacci.