lutto-nella-movida,-noto-pr-trovato-morto-in-casa:-“ho-trascorso-una-bella-vita,-tanti-si-sono-approfittati-di-me”

Una notizia che ha sconvolto Napoli e che sta girando sui social in queste ore. Un noto pr della città è morto, in circostanze da verificare. Lo riporta Il Mattino. L’uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Aveva poco più di 50 anni, professionista riconosciuto, animatore della movida della città.

Le prime cronache si concentrano su un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Ho trascorso una vita bella aiutando tutte le persone in difficoltà e per la mia troppa disponibilità tante persone si sono approfittate di me – si legge nel post – spesso sono additato dalle persone come una persona che fa troppi errori, forse è vero però ritengo di farli in buona fede perché sono troppo buono … anzi sono solo un fesso …”.

Sui social i messaggi di cordoglio e di incredulità di chi aveva conosciuto il pr. La notizia della morte è circolata inizialmente su Whatsapp e quindi sui social. Ancora tutte da chiarire le circostanze della morte dell’uomo.

