lutto-a-bra-per-luciano-nota,-apprezzato-e-stimato-gommista

A sinistra, nella foto, Luciano Nota

All’età di 72 anni, è mancato il braidese Luciano Nota. Gommista e fondatore della ditta “Car-gom”, inizialmente operativa in corso IV Novembre e poi nella nuova sede di via XXIV Maggio. Ex-allievo dell’Istituto Salesiano di Bra, fu (anche) un Vigile del Fuoco. Grande appassionato di sport, in particolare di pesca, tiro al piattello e tiro con l’arco. Fu fondatore e istruttore del club braidese degli arcieri. Ha lasciato la moglie Rosina, i figli Giuliano, Maurizio con Daniela, Massimiliano con Claudia, i nipoti Gabriele, Nicolò e la piccola Emma. L’ultimo saluto sarà sabato 22 maggio (alle 10) nella Parrocchia braidese di San Giovanni.

Condoglianze ai famigliari dalla redazione di Ideawebtv.