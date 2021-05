lo-speciale-di-friends-dal-27-maggio-su-hbo-max

Spread the love

Friends reunion, in arrivo il 27 maggio su HBO Max

FRIENDS reunion: si torna a parlare del progetto.

Lo speciale diventa realtà: nonostante i ritardi dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19, la puntata commemorativa commissionata dal servizio streaming HBO Max si farà e ha anche una data di uscita: il 27 maggio su HBO Max! Ed è stato rilasciato anche il primo teaser:



Il 19 maggio invece viene rilasciato il trailer:



La notizia del rilascio del trailer è stata rivelato da HBO Max che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una nuova doto del cast di Friends:

Friends Reunion. Credits: Instagram Via @hbomaxpop

“Tra il trailer e questo selfie il mio cuore è così felice 💖 #friendsreunion“.

Nell’attesa di questa bellissima reunion, i sei amici più amati di sempre tornano in tv! Da venerdì 28 maggio a mercoledì 2 giugno – 24 ore su 24 – vanno in onda gli episodi più belli della serie cult, solo su Comedy Central +1 (su Sky al canale 129). Ogni giornata è dedicata a ciascuno dei sei protagonisti, in modo che i fan possano sapere qualcosa di più su di loro. Sapremo di più quindi sulla brava ragazza Monica, l’artista Phoebe, il divertente Chandler, l’uomo sicuro di sé Joey, l’intelligente Ross, e la più chic di tutti, Rachel.

L’annuncio dello speciale lo aveva fatto Matthew Perry, indimenticabile volto di Chandler Bing. Con un messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter nella serata di giovedì 12 novembre 2020, Perry aveva confermato che il primo ciak per lo speciale di FRIENDS sarebbe avvenuto alle porte della primavera 2021.

“Le riprese della reunion di FRIENDS sono state riprogrammate per l’inizio di marzo” aveva rivelato Matthew Perry, che ha poi aggiunto: “Sembra che avremo un anno molto impegnato, ed è così che mi piace!”.

I protagonisti di Friends: da sinistra Lisa Kudrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry. Credits: Jennifer Aniston/Instagram

Le riprese poi sono state posticipate nuovamente ma non temete: sono iniziate e finite nell’arco di pochi giorni! Una fonte aveva svelato infatti a The Hollywood Reporter che l’inizio delle riprese era previsto per la settimana del 5 aprile 2021 e sono giunte al termine poco più di una settimana dopo!

Friends Reunion Fine Riprese. Credits: Instagram Via Profilo Ufficiale @friends

Non si tratterà di un film, o un episodio revival.

Lo speciale sarà unscripted: pertanto Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer non torneranno nelle vesti di Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross.

David Schwimmer ha descritto lo speciale come una sorta di “Intervista molto divertente” che sarà costellata di “Un po’ di altre sorprese” dedicata alle dieci stagioni della sit-com trasmessa dal 1994 al 2004 su NBC, e in Italia su Rai Due. Tra queste anche ospiti speciali, tra cui David Beckham, Justin Bieber, i BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Gli attori assieme ai creatori David Crane and Marta Kauffman si riuniranno per commemorare la sit-com che ha scritto la storia della televisione contemporanea.

