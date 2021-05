isola-dei-famosi:-i-naufraghi-sfilano-su-cayo-cochinos

Sull’isola dei famosi per una volta i naufraghi hanno messo da parte la fame, le liti e gli screzi per concedersi un momento di sana allegria; su consiglio di Rosaria Cannavò hanno deciso di dilettarsi in una sfilata in versione Honduregna. Valentina Persia, Isolde Kostner, Miryea Stabile e Angela Melillo sono diventate delle modelle per un giorno.

Sull’Isola dei famosi è arrivato il sereno e, dopo tante liti per la fame e screzi dovuti alle dinamiche di gioco, un momento di puro divertimento è arrivato su Playa Cochinos.

Su consiglio di Rosaria Cannavò le altre naufraghe hanno deciso di imparare a sfilare e approfittare della rinnovata forma fisica, dovuta proprio alla fame, per divertirsi e sfilare come se fossero delle modelle.

Ed ecco che la Fashion Week Honduregna è arrivata finalmente a rasserenare gli animi dei naufraghi; Angela Melillo, Isolde Kostner, Valentina Persia e Miryea Stabile hanno sfilato, ricevendo i consigli di tutti i loro compagni di avventura.

Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti vestiti di foglie

Su Playa Imboscadissima, dove Roberto Ciufoli ha preso il posto di Francesca Lodo, vincendo un televoto flash a gran sorpresa, tra la Marchetti e il comico della Premiata Teleditta pare esserci uno splendido rapporto di amicizia.

Anche loro hanno deciso di dilettarsi con la moda, utilizzando le creazioni della modella con le foglie di palma; entrambi hanno deciso di divertirsi e sfilare con indosso solamente dei costumini realizzati con le foglie e la corteccia degli alberi dell’isola.

In arrivo della finale i due potrebbero rientrare in gioco e, soprattutto per la top model, potrebbe essere una grande occasione, considerando che la sua esperienza solitaria le ha permesso di guadagnarsi il rispetto e l’approvazione di un vastissimo pubblico.

Nel frattempo le foto di Roberto Ciufoli vestito di palme sono diventate virali, facendo sorridere tutti i fan del reality.