L‘insalata di farro e verdure al forno è un piatto unico estivo, da servire in piccole monoporzioni, da portare al lavoro o da usare come pranzo di famiglia. Una delle qualità di questa ricetta è che si può preparare in anticipo e conservare in frigo per un paio di giorni.

Il sapore di questa insalata è data da due tocchi fondamentali: la cottura delle verdure al forno, una cottura che concentra i sapori e caramella gli zuccheri, e il condimento aromatizzato, che vi consigliamo di preparare il giorno prima in modo che l’infusione di origano si realizzi alla perfezione sprigionando tutti gli aromi.

Si tratta ovviamente anche di una ricetta “spunto”, in cui potete variare a piacere sia le erbe aromatiche che le verdure.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 40 minuti



Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

5 persone

Ingredienti

Per l’insalata

240 g Farro perlato

350 g Pomodorino ciliegino

2 Zucchine

250 g Provola dolce

Per l’olio aromatico:

40 ml Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Origano secco

1 Limone

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione:

Per preparare la ricetta dell’insalata di farro e verdure al forno, in una capace pentola lessate il farro in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla confezione, mescolando di tanto in tanto.

Mentre il farro è in cottura, lavate e pulite le zucchine e i pomodorini.

Tagliate a dadini le zucchine e ponetele assieme ai pomodorini interi in un tegame rivestito di carta forno.

Fate arrostire le verdure in forno pre riscaldato a 200° per circa 20-25 minuti, fino a che risulteranno morbide ed arrostite, quindi sfornatele e fatele raffreddare.

In una ciotola emulsionate l’olio con il succo del limone, una macinata di pepe nero, un pizzico di sale e una manciata di origano secco.

Tagliate a dadini la provola dolce.

Una volta cotto il farro, scolatelo con cura e passatelo velocemente sotto l’acqua fredda.

In un ampia ciotola componete l’insalata, unendovi il farro cotto, le verdure arrostite, i dadini di provola e l’olio aromatico all’origano, mescolate bene gli ingredienti tra loro e lasciate insaporire l’insalata per almeno 30 minuti.

Servitela a temperatura ambiente.