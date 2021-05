il-nuovo-decreto-sostegni-vara-incentivi-ad-hoc-per-chi-investe-in-startup

Introdotta la detassazione sulle plusvalenze di coloro che decidono di finanziare giovani imprese innovative. Un incentivo per attrarre capitali

Il decreto Sostegni bis, che ha incassato l’ok del Consiglio dei ministri, contiene un punto molto interessante per le giovani imprese italiane. Prevede infatti che coloro che decidano di investire in startup e pmi innovative non paghino tasse sulle plusvalenze degli investimenti – il cosiddetto capital gain – a patto che le tengano in portafoglio per almeno tre anni. Una misura che vale circa 30 milioni di euro all’anno, a partire dal 2025.

Che cosa significa? Che chi deciderà di investire nella creazione di una startup o pmi innovativa, oppure di finanziarla, e terrà l’investimento per almeno tre anni, nel momento in cui vorrà vendere la propria quota, non si vedrà tassata la plusvalenza – ovvero l’incremento di valore che si è generato dal momento dell’acquisto a quello della vendita – che in Italia ammonta al 26% del valore.



“Per noi è un successo – spiega Mattia Mor, deputato di Italia Viva, che insieme a Giulio Centemero (Lega) e Luca Carabetta (M5S) è il promotore di questo articolo -. In questo modo vengono favoriti sia gli imprenditori, sia gli investitori pazienti che puntano a creare valore, non chi specula in giornata, per intenderci”.

Perché è importante questa misura

L’Italia è molto indietro sul fronte finanziamenti venture capital a startup e pmi innovative. “Purtroppo si posiziona ancora solo al decimo posto a livello europeo, nonostante i numeri siano in crescita negli ultimi anni”, prosegue Mor. Bastino i dati diffusi da Cdp venture capital: nel 2020 in Italia questi investimenti sono stati pari a 600 milioni di euro. Nello stesso periodo in Francia sono stati 5,4 miliardi, in Germania 6,4 miliardi, ovvero dieci volte tanto.

Tutto questo avviene in un Paese dove il risparmio privato è altissimo, con l’ultimo rapporto Confcommercio-Censis che parla di un tesoretto di 82 miliardi messo da parte dagli italiani solo nel 2020 come risparmio precauzionale. La sostanza c’è, è da instradare. “Gli imprenditori e gli investitori vanno supportati, in modo che scommettano sempre di più su questi progetti, per far sì che le loro azioni siano moltiplicatrici di altri investimenti. In presenza di una liquidità senza pari sui mercati, si deve accelerare”, dice Mor. Anche in virtù del fatto che si può contare su un ecosistema dato dalla seconda economia manifatturiera europea, fortemente creativa e supportata da ottime università e centri di ricerca.

Gli effetti

La speranza è quindi quella di assistere a una fiammata di capitali sia italiani che esteri che incentivino le startup. I tempi sono propizi, anche perché coinciderebbero con l’arrivo di importanti fondi pubblici veicolati dal Next generation Eu, che verranno largamente investiti in piani di digitalizzazione e di trasformazione ecologica, e che richiederanno capacità di innovazione. L’Italia possiede ora più strumenti per fare in modo che nei prossimi anni le imprese attive nell’innovazione decollino davvero.

Il percorso

Nel 2018 Mor ha depositato a Montecitorio una proposta di legge – chiamata Start Act – con una serie di interventi e incentivi a favore delle imprese innovative, che contiene la misura che è stata inclusa nel Sostegni Bis. “Abbiamo fatto un lavoro a più mani col governo perché si facessero carico dell’articolo sul capital gain, così da movimentare investimenti importanti”, spiega. Una parte della proposta è stata quindi scorporata e ora ha vita a sè, mentre tutti gli altri punti sono invece in discussione in commissione Attività produttive e presumibilmente a giugno approderanno in aula. Suggeriscono, tra le altre cose, l’obbligo per i fondi pensione, i fondi assicurativi e le casse previdenziali di investire lo 0,6% della loro raccolta fondi in startup e pmi innovative e la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato di nuovi dipendenti under 45. “Nella proposta di legge sono inserite importanti norme per dare una spinta al mondo delle startup. Il mio auspicio – va avanti Mor – è che una parte dei fondi del Pnrr possa darle copertura”.