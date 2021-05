i-soliti-ignoti,-amadeus-si-accorge-che-barbara-alberti-per-indovinare-legge-…,-momenti-di-grande-imbarazzo-in-studio

Spread the love











Ieri è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti condotta, come sempre, da Amadeus mentre in studio a giocare nelle vesti di ospite detective c’era la bravissima scrittrice Barbara Alberti.

Barbara Alberti gioca e Amadeus si accorge del trucco

Barbara Alberti, ieri sera, si è cimentata nel gioco de I soliti ignoti ma l’ha fatto in un modo particolare che ha destato l’attenzione di Amadeus.

Vediamo cosa è accaduto.

Barbara Alberti ha iniziato a giocare e l’obbiettivo, anche questa sera, era vincere una cifra quanto più alta possibile, per devolvere il montepremi al Centro Astalli.

Barbara Alberti sulla sua postazione aveva appoggiato un foglio con su scritte tutte le regole del gioco e Amadeus, per spiegare al pubblico il motivo, ha chiarito: «Barbara per non sbagliare, si è segnata tutte le regole del gioco».

Sul web i commenti si sono sprecati e tutti a favore della scrittrice così popolare che ha voluto giocare al meglio per rispetto di Amadeus e del pubblico a casa. Probabilmente, Barbara Alberti non segue molto la trasmissione da casa e, dunque, ha preferito scriversi tutto piuttosto che sbagliare qualcosa.

Il popolo del web ha apprezzato e ha scritto così su Twitter: «Brava, molto professionale» ma anche: «Complimenti, non come chi va lì e non sa le regole…».

Dunque, Barbara Alberti ha sia sorpreso il pubblico a casa che ama tantissimo il gioco serale condotto da Amadeus che si è fatta apprezzare, ancora una volta, per la sua serietà e professionalità anche nel giocare.

Amadeus fa gli auguri a Fiorello

Qualche giorno fa, il 16 maggio Fiorello, grandissimo amico di Amadeus ha compiuto 61 anni, un traguardo importante da festeggiare.

Fiorello ha ricevuto tantissimi auguri da parte di tutti i suoi amici vip e, tra questi, anche Amadeus.

Amadeus e Fiorello sono amici da più di 35 anni, e si definiscono, più che amici, fratelli. Amadeus per le due edizioni del Festival di Sanremo che ha condotto ha voluto accanto a sé Fiorello che non ha potuto dirgli di no.

E Amadeus, proprio ricordando quei giorni a Sanremo, ha postato uno dei promo che andavano in onda qualche giorno prima della manifestazione canora più importante d’Italia e ha scritto così: “Quanto ci siamo divertiti? … Buon compleanno Amico mio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...