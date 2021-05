i-palestinesi-hanno-diritto-a-uno-stato,-ma-non-basato-sulla-tirannia

La pioggia di obici di mortaio che Hamas ha iniziato a lanciare sulle città israeliane nelle notte dell’11 maggio suscita una domanda semplice, che è impossibile non farsi: che cosa pretendeva? che cosa vuole? qual è l’obiettivo della sua guerra?

Di certo non “la fine dell’occupazione israeliana”, perché dal 2005 – e il ritiro lo decise Ariel Sharon – non c’è più nemmeno l’ombra di un soldato israeliano a Gaza, di conseguenza non esiste occupazione di sorta, né colonizzazione o disputa territoriale di alcun tipo.