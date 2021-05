cordoglio-a-bra-per-mariella-ramirra-in-l’abbate

Mariella Ramirra in L’Abbate

Dopo una lunga malattia, si è spenta (a soli 61 anni) Mariella Ramirra in L’Abbate. Nativa di Castellana Grotte (Bari) e braidese d’adozione, era molto conosciuta nel quartiere “Oltreferrovia” ed era frequentatrice dell’Istituto Salesiano di viale Rimembranze (in particolare, dell’oratorio). Ha lasciato il marito Dino (ferroviere in pensione), i figli Angelo (vice-brigadiere dei Carabinieri a Sommariva Perno) e Rocco (vice-brigadiere dei Carabinieri al Radiomobile di Savigliano) con Manuela, la mamma Teresa, il fratello Raffaele, le sorelle Isa e Anna, i consuoceri Anna Maria e Angelo. Giovedì 20 maggio alle ore 15, i funerali nella Parrocchia di Sant’Antonino a Bra.

Condoglianze ai famigliari dalla redazione di Ideawebtv.