chi-l’ha-visto,-il-maresciallo-dei-carabinieri-lombardo:-“piera-maggio-rivoltata-come-un-calzino,-contro-di-lei-anche-un-film-porno”

Da settimane il caso di Denise Pipitone, la bimba di quattro anni scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, è tornato nuovamente al centro della scena grazie a una lettera anonima recapitata sia all’avvocato di Piera Maggio che alla redazione di Chi l’ha visto. Proprio la trasmissione di Rai 3 ha dedicato ampio spazio alla vicenda nell’ultima puntata, facendo il punto della situazione con i nuovi dettagli arrivati nella segnalazione anonima e i punti oscuri che ancora costellano il rapimento di Denise.

Uno di questi riguarda la campagna d’odio che si era scatenata all’epoca contro Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone: addirittura era stato fatot cvircolare anche un video porno che la citava come protagonista assieme alla sorella. Tutto falso e montato ad hoc, ovviamente, come ha spiegato il maresciallo dei Carabinieri Francesco Lombardo: Abbiamo accertato passaggi di esposti anonimi che arrivavano contro la famiglia, contro Piera Maggio, tutti rilevati infondati, anche di basso valore morale. Sminuivano la famiglia e Piera Maggio in particolare – ha spiegato -. Abbiamo però smentito tutte le illazioni sulla famiglia e quando Piera dice che è stata rivoltata come un calzino è vero. Non c’era nulla, anche i film pornografici, erano attori di Roma che sono stati camuffati”.