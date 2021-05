buongiorno,-mamma-anticipazioni-ultima-puntata

Buongiorno, mamma anticipazioni sesta puntata

Arriva la sesta e ultima puntata di Buongiorno, mamma, in onda eccezionalmente di giovedì 27 maggio 2021 in prima serata su Canale 5. Parliamo della fiction diretta da Giulio Manfredonia (Sotto Copertura e Sotto Copertura – La cattura di Zagaria) e prodotta da Lux Vide in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 21 aprile 2021 per sei prime serate.

Tra i personaggi principali della serie troviamo Raoul Bova (Guido), Maria Chiara Giannetta (Anna) e Serena Autieri (Miriam).

Scopriamo adesso le anticipazioni del sesto e ultimo appuntamento con la fiction drammatica fissato in prima serata giovedì 27 maggio 2021 su Canale 5.

continua a leggere dopo la pubblicità

Elena Funari (Francesca) ed Erasmo Genzani (Armando) In Buongiorno Mamma. Credits: Mediaset

Buongiorno, mamma anticipazioni episodi 11 e 12

Nella sesta e ultima puntata di Buongiorno, mamma la famiglia Borghi affronta un nuovo complicato momento: Guido (Raoul Bova) deve spiegare ai propri figli il suo legame con Miriam (Serena Autieri).

Intanto Sole (Ginevra Francesconi), delusa dal padre, si trasferisce dai nonni. Anche la stessa Agata (Beatrice Arnera) si ritrova sempre più distante, convinta ormai che i suoi sospetti su Guido abbiano un reale fondamento.

Tornando al passato ritroviamo Maurizia (Stella Egitto) incinta mentre mette Anna e Guido in serie difficoltà. Nel presente, invece, un pericolo ancora più grande è in agguato per mano di Colaprico (Domenico Diele).

continua a leggere dopo la pubblicità

Nel frattempo Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) si sente pronto ad accettare l’inaspettata richiesta di Greta (Rausy Giangarè), mentre Francesca (Elena Funari) non sa proprio da dove ripartire. A complicare ulteriormente le cose è l’arrivo di Colaprico che stavolta sembra a un passo dall’incastrare Guido.

Più tardi Agata mette finalmente gli occhi sulla verità, molto diversa da quella che si era sempre immaginata. Questa rivelazione, però, affonda le radici in un passato ancora più lontano. Di che si tratta?

Buongiorno, mamma quando va in onda su Canale 5? Programmazione

Quando va in onda Buongiorno, mamma su Canale 5? La fiction con Raoul Bova è formata in tutto da 12 episodi per sei puntate, in onda quindi nel corso di sei prime serate.

Prima puntata – 21 aprile 2021

– 21 aprile 2021 Seconda puntata – 28 aprile 2021

– 28 aprile 2021 Terza puntata – 5 maggio 2021

– 5 maggio 2021 Quarta puntata – martedì 11 maggio 2021

– Quinta puntata – 19 maggio 2021

– 19 maggio 2021 Sesta puntata– giovedì 27 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Buongiorno, mamma su Canale 5 è soggetta a variazioni.

Buongiorno, mamma in diretta e in streaming

continua a leggere dopo la pubblicità

Come faccio a seguire Buongiorno, mamma mio in streaming? A partire dal mercoledì 21 aprile 2021 la fiction con Raoul Bova debutta su Canale 5 e in contemporanea anche su Mediaset Play Infinity.