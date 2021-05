andrea-delogu:-“mi-hanno-chiesto-di-cambiare-e-…”

Spread the love











Andrea Delogu è amatissima e, dopo aver condotto La vita in diretta estate accantoa Marcello Masi, lo è ancora di più.

La Delogu è una donna veramente completa, attrice di teatro, presentatrice scrittrice. Ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Elle, in occasione della quale si è raccontata.

Attualmente sta scrivendo un terzo libro e conduce in radio.

Andrea Delogu si racconta

Andrea Delogu si è lasciata intervistare e ha raccontato molto di sè, innanzitutto ha detto: “Il mio segreto è non riuscire a stare ferma, ho sempre bisogno di trovare qualcosa di nuovo. Ho un disturbo dell’attenzione e questa cosa mi dà tanto: devo condensare tutte le energie in un tempo relativamente breve e cerco di farlo al meglio. Credo sia un mio punto di forza e sono felice che possa piacere”.

Lei ammette di non sapere perché piace così tanto e dice: “È difficile dirlo. Facendo diverse cose capita che le persone che mi apprezzano e mi seguono arrivino a me da diversi mondi, da diverse parti. Forse di me piace il fatto che instauro sempre un confronto paritario con chi mi segue e apprezza il mio lavoro: parlo in modo diretto e se c’è qualcosa che non va litigo e poi faccio pace”.

E poi racconta come si organizza: “Avendo poco tempo è veramente necessario riuscire a trovare il modo per conciliare la cura della casa con il lavoro e si spera anche un po’ di tempo per se stessi. È un gioco di incastri”.

Andrea Delogu “Non cambio per nessuno”

Andrea Delogu dimostra di avere una grande personalità e dice: “Nella mia vita il mio essere rivoluzionaria si è manifestato nel non cambiare a seconda di quello che mi richiedevano di fare. Non ho mai ‘cambiato d’abito’ per decisione altrui, ma solo quando è stato il momento giusto per me, quando ho sentito di voler cambiare pelle. Mi è stato chiesto a volte di essere meno frizzante o, ai tempi dei primi provini, meno alla mano adottando una conduzione più distaccata… non ho ceduto. Questa è stata la mia rivoluzione e credo che questa sia la cosa che piace di più del mio modo di lavorare e di essere”.

E poi, a proposito dei suoi genitori dice: “Mio padre è sempre felice, va in giro con le copertine dei giornali che faccio, con le mie interviste e parla dei premi che ricevo. Mia madre, invece, è più severa, ma anche questo mi sprona a dare il massimo. In famiglia ho proprio le due diverse fazioni e mi servono tutte e due”.

